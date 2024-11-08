Який колір манікюру вибрати на Новий рік 2025: щасливий та модний відтінок на свято

2025 за китайським календарем - рік Зеленої Дерев'яної Змії. У стародавніх міфах різних країн змія була символом мудрості, трансформації та зцілення.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який колір підібрати для новорічного манікюру, щоб привабити щастя, удачу та успіх.

У 2025 році головними будуть похідні кольори дерева - зелений та жовтий. Вони асоціюються з умиротворенням, відчуттям спокою та внутрішньої рівноваги. У той же час ці кольори символізують зв'язок з природою, зріст та відновлення.

Варіанти зеленого манікюру (фото: instagram.com/nails_maryb, instagram.com/jmpv_products)

Щоб привабити удачу, в одязі, манікюрі чи інтер'єрі рекомендується використовувати різноманітні відтінки зеленого кольору: оливковий, салатовий, хакі чи смарагдовий.

Манікюр на Новий рік 2025 (колаж: РБК-Україна)

Щасливий відтінок манікюру для святкування 2025 року

Щасливий колір манікюру на Новий рік 2025 - смарагдовий. Він асоціюється з красою та життєвою силою природи, а також з гармонією та внутрішнім спокоєм.

Також смарагдовий символізує надію на майбутнє, стабільність та здоров'я. Тому астрологи особливо радять зустрічати 2025 рік у одязі цього кольору, тому що тоді можна буде очікувати продуктивний та щасливий рік, сповнений багатьох можливостей, багатства, успіху та стабільності.

Якщо ви не любите експерименти, зробіть однотонне покриття та глянсовий або матовий топ.

Манікюр на Новий рік 2025 (колаж: РБК-Україна)

Ще один варіант на Новий рік - покрити нігті зеленим та сріблястим лаком. Таке поєднання створюватиме святковий настрій без будь-яких додаткових прикрас.

Модний манікюр (фото: instagram.com/photo_exclusive_nails)

Оскільки зелений - головний колір у рік Дерев'яної Змії, ви можете попросити майстра зробити вам мармуровий манікюр, який поєднує кілька його відтінків: смарагдовий, бірюзовий та оливковий.

Мармуровий манікюр із усіма відтінками зеленого (фото: instagram.com/thehotblend)

Можна поекспериментувати та розбавити зелений манікюр іншими відтінками. Абстрактний манікюр, що поєднує головні відтінки Різдва та Нового року - оригінальний вибір для власниць нігтів будь-якої довжини та форми. Зелений, червоний, білий та золотий лаки на нігтях виглядають по-справжньому святково.

Варіант манікюру на Новий рік (фото: instagram.com/photo_exclusive_nails)

Фольга - один із найпростіших способів надати нігтям святкового блиску. Вона буває різних кольорів, форм, розмірів і з нею легко поводитися. Манікюр з фольгою виглядає дуже ефектно і незвично, а також створює на нігтях блискучий ефект.

Манікюр із фольгою (фото: instagram.com/shaghyghmohmmdy_academy, instagram.com/johannails_cr)

Безпрограшний варіант на Новий рік - блискітки та стрази.

Манікюр з блискітками (фото: instagram.com/vickys_nails_maynooth)