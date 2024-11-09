Який вигляд мають нігті хром: 8 ідей популярного "френча" з металевими кінчиками
Chrome Nails або хромовані нігті - наймодніший варіант манікюру цього сезону. І якщо ви ще не експериментували із цим дизайном, спробуйте зробити металеві кінчики на традиційному французькому манікюрі.
РБК-Україна (проект Styler) детальніше розповідає про нігті хром.
Хромовані нігті стали справжнім хітом, оскільки такий вид дизайну можна побачити у багатьох світових знаменитостей: від британської співачки косовського походження Дуа Ліпи до американської акторки та співачки Зендаї.
Зробити такий дизайн можна, використовуючи спеціальний порошок-втирку поверх основного покриття, а також за допомогою спеціальних гель-лаків.
Нігті хром та французький манікюр (фото: instagram.com/nailtherapy.co)
Якщо ви не можете вибрати один відтінок, використовуйте для манікюру оливково-зелений, гірчично-жовтий і вугільно-сірий, а незвичну хвилясту "усмішку" френча можна зробити за допомогою металевого "сірого".
Незвичний французький манікюр (фото: instagram.com/tinybrushes)
Другий варіант, як поєднати в одному манікюрі хром і френч - покрити золотистим гель-лаком кінчики нігтів, а також додати невеликі бусинки або стрази.
Стильний френч (фото: instagram.com/heygreatnails)
Також можна поекспериментувати з незвичним відтінком зеленого під назвою шавлія. Деякі нігті повністю покриваємо таким відтінком, але в інших малюємо лише кінчики. Зверху додаємо втирку, щоб створити хромований ефект.
Головна деталь нігтів хром - дзеркальний ефект, виконаний у різних кольорах: золотий, срібний, мідний та інші - вибирайте той варіант, який вам подобається найбільше. Також цю деталь у манікюрі можна виділити та зробити об'ємною.
Варіант у золоті (фото: instagram.com/nailtherapy.co)
Мідь - зовсім недооцінений хромований колір, який заслуговує на любов, особливо восени. Поекспериментуйте з таким варіантом нейл-арту.
Нігті хром у мідному відтінку (фото: instagram.com/disseynails)
Ще один стильний варіант - шоколадний хром. Такий манікюр буде гарно виглядати на довгих нігтях мигдалеподібної форми.
Шоколадний хром (фото: instagram.com/heygreatnails)
Найбільш незвичний варіант - димчасті хромовані нігті. Такий дизайн можна доповнити футуристичними 3D-елементами, щоб зробити справді незвичайний манікюр.
Варіант із 3D-елементами та хромованим дизайном (фото: instagram.com/naominailsnyc)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки нейл-майстрів: Myprettyset, Meagan K., Aistė Haas, NAIL THERAPY CO, Dayanna Issey Sapiens, Naomi Yasuda.