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Нежный "френч" с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025

Воскресенье 24 ноября 2024 07:15
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Нежный "френч" с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025 Новогодний французский маникюр (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

2025 год по китайскому календарю - год Зеленой Деревянной Змеи. Многие модницы уже занялись подбором новогодних луков, также задумались о том, какой маникюр сделать на праздник.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие варианты небанального французского маникюра подойдут для новогодней ночи.

Френч с "кошачьим глазом"

Разбавьте классический френч дизайном "кошачий глаз" или, как его еще называют, магнитный маникюр. Он создается с помощью специального магнита, использовать который нужно в сочетании с гель-лаком с содержанием магнитных микрочастиц. В результате должна получиться эффектная сияющая полоска, напоминающая кошачий зрачок. Отсюда и появилось название "кошачий глаз".

Золотистый френч

Чтобы сделать классический французский маникюр, ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Соответственно, чтобы сделать золотой френч, кончик украшаем золотистым оттенком.

Нежный &quot;френч&quot; с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025Нежный &quot;френч&quot; с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025

Золотые кончики (фото: instagram.com/instylerhair, instagram.com/nailsbyamyf)

Френч с хромированными кончиками

Медь - совершенно недооцененный хромированный цвет, который заслуживает любви. Поэкспериментируйте с таким вариантом нейл-арта.

Нежный &quot;френч&quot; с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025

Ногти хром в медном оттенке (фото: instagram.com/disseynails)

Френч с бургунди

Как известно, оттенок бургунди сейчас на пике популярности. Поэтому можно поэкспериментировать и сделать на Новый год 2025 маникюр с двойным френчем в бордовом оттенке.

Нежный &quot;френч&quot; с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025

Бургунди (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Микрофренч

Микрофренч - это уменьшенная вариация классического френча. Очень тонкая "улыбка" французского маникюра выглядит элегантно и очень стильно в квадратной и овальной форме. Также можно сделать двойной микрофренч - то есть нанести тонким слоем сначала один оттенок гель-лака на кончик, а затем еще один другого цвета или с блестками.

Нежный &quot;френч&quot; с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025

Микрофренч (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Также можно покрыть кончики ногтей на одной руке фиолетовым оттенком, а на второй - синим. Еще один вариант - голографический френч.

Нежный &quot;френч&quot; с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025

Варианты на новый год (коллаж: РБК-Украина)

Ранее мы рассказывали, как выглядят ногти хром.

Также читайте, какой цвет маникюра выбрать на Новый год 2025, чтобы привлечь счастье.

Для написания материала были использованы страницы Instagram: IMARNI, Nails by Amy, InStyler, Dayanna Issey Sapiens, Harriet Westmoreland, Betina R. Goldstein.

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