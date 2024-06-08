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Ніжні та пухкі оладки на кефірі: рецепт легкої страви для сніданку чи обіду

Як готувати олажки на кефірі (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Оладки - це різновид млинців, подібна до панкейків страва. Водночас за смаком вони трохи нагадують булочки - і чудово поєднуються з різноманітними джемами, вареннями, шоколадом чи карамеллю.

Про те, як готувати оладки на кефірі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для оладок

Для того, щоб приготувати таку повітряну і ніжну страву, потрібні наступні інгредієнти:

  • борошно - 220-250 г;
  • яйця - 1 шт.;
  • кефір - 250 мл;
  • цукор - 1 ст. л.;
  • сіль - дрібка;
  • сода - 0,5 ч. л.;
  • оцет - 0,5 ч. л.;
  • олія - для смаження.

Як готувати оладки на кефірі

Заздалегідь дістаньте з холодильника кефір, щоб він був теплим - це впливатиме на те, наскільки пухкими будуть оладки.

Перелийте кефір до глибокої миски, розбийте до нього яйце, та обов'язково додайте сіль - це потрібно для балансу смаку.

Також додайте цукор. В окремій мисці соду змішайте з оцтом та перелийте суміш до майбутнього тіста. Просійте борошно - Це допоможе уникнути грудочок і зробить оладки легкими та об'ємними.

Поступово додайте борошно до яєць з кефіром, постійно перемішуючи суміш. Після того як тісто стало однорідної консистенції, вимішуйте його ще 1-2 хвилини.

Замішайте тісто для оладок (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Потім залиште тісто постояти на 10-15 хвилин - так воно трохи підійметься.

Добре розігрійте пательню, вилийте олію і викладіть тісто для оладок. Смажте оладки на мінімальному вогні, по 2 хвилини з кожного боку.

Необхідно обирати найменший вогонь та не пересмажувати страву, адже оладки можуть легко підгоріти. 

Як смажити оладки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Перекладіть оладки на тарілку та зачекайте, доки вони трохи охолонуть. За бажанням полийте страву сметаною, джемом, варенням або шоколадом, та подавайте до столу.

 

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