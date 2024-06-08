Ніжні та пухкі оладки на кефірі: рецепт легкої страви для сніданку чи обіду

Що потрібно для оладок

Для того, щоб приготувати таку повітряну і ніжну страву, потрібні наступні інгредієнти:

борошно - 220-250 г;

яйця - 1 шт.;

кефір - 250 мл;

цукор - 1 ст. л.;

сіль - дрібка;

сода - 0,5 ч. л.;

оцет - 0,5 ч. л.;

олія - для смаження.

Як готувати оладки на кефірі

Заздалегідь дістаньте з холодильника кефір, щоб він був теплим - це впливатиме на те, наскільки пухкими будуть оладки.

Перелийте кефір до глибокої миски, розбийте до нього яйце, та обов'язково додайте сіль - це потрібно для балансу смаку.

Також додайте цукор. В окремій мисці соду змішайте з оцтом та перелийте суміш до майбутнього тіста. Просійте борошно - Це допоможе уникнути грудочок і зробить оладки легкими та об'ємними.

Поступово додайте борошно до яєць з кефіром, постійно перемішуючи суміш. Після того як тісто стало однорідної консистенції, вимішуйте його ще 1-2 хвилини.

Замішайте тісто для оладок (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Потім залиште тісто постояти на 10-15 хвилин - так воно трохи підійметься.

Добре розігрійте пательню, вилийте олію і викладіть тісто для оладок. Смажте оладки на мінімальному вогні, по 2 хвилини з кожного боку.

Необхідно обирати найменший вогонь та не пересмажувати страву, адже оладки можуть легко підгоріти.

Як смажити оладки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Перекладіть оладки на тарілку та зачекайте, доки вони трохи охолонуть. За бажанням полийте страву сметаною, джемом, варенням або шоколадом, та подавайте до столу.