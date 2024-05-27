Смачна запіканка з картоплею та фаршем на обід чи вечерю: простий рецепт без духовки

Страви з картоплею можуть бути небанальними й дуже простими. І якщо ви хочете приготувати щось смачненьке на вечерю чи обід - спробуйте запіканку з фаршем, вам навіть не доведеться вмикати духовку.

Як готувати цю страву, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Прості рецепти" .

Для приготування візьміть такі інгредієнти:

400 грамів фаршу

4 картоплини

1 цибулина

5 зубчиків часнику

пучок петрушки

5 яєць

вершкове масло та оливкова олія

сир

сіль та перець - на смак.

Почнемо приготування. Спочатку обсмажте фарш з цибулею. Знімайте його з вогню, коли цибуля стане м'якою. Потім додавайте туди ж сіль з перцем, а також подрібнений часник.

Далі займіться картоплею. Її потрібно почистити, нарізати кубиками та обсмажити на пательні з оливкою олією та маслом. Доводити картоплю до готовності не потрібно. Вона має підсмажитися зверху.

В окремій мисці змішайте яйця з зеленню. А потім перекладіть обсмажений фарш до картоплі на пательню, влийте туди ж яйця та усе перемішайте.

Далі накривайте страву кришкою та готуйте на невеликому вогні. Запіканка буде готова тоді, коді просмажаться яйця, завдяки яким страва буде тримати "форму". Після цього затирайте усе сиром і подавайте на стіл.