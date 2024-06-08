Нежные и пышные оладьи на кефире: рецепт легкого блюда для завтрака или обеда

Что нужно для оладий

Для того чтобы приготовить такое воздушное и нежное блюдо, нужны следующие ингредиенты:

мука - 220-250 г;

яйца - 1 шт.;

кефир - 250 мл;

сахар - 1 ст. л.;

соль - щепотка;

сода - 0,5 ч. л.;

уксус - 0,5 ч. л.;

растительное масло - для жарки.

Как готовить оладьи на кефире

Заранее достаньте из холодильника кефир, чтобы он был теплым - это будет влиять на то, насколько пышными будут оладьи.

Перелейте кефир в глубокую миску, разбейте к нему яйцо, и обязательно добавьте соль - это нужно для баланса вкуса.

Также добавьте сахар. В отдельной миске соду смешайте с уксусом и перелейте смесь в будущее тесто. Просейте муку - это поможет избежать комочков и сделает оладьи легкими и объемными.

Постепенно добавьте муку к яйцам с кефиром, постоянно перемешивая смесь. После того как тесто стало однородной консистенции, вымешивайте его еще 1-2 минуты.

Замешайте тесто для оладий (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Затем оставьте тесто постоять на 10-15 минут - так оно немного поднимется.

Хорошо разогрейте сковороду, вылейте масло и выложите тесто для оладий. Жарьте оладьи на минимальном огне, по 2 минуты с каждой стороны.

Необходимо выбирать малейший огонь и не пережаривать блюдо, ведь оладьи могут легко подгореть.

Как жарить оладьи (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Переложите оладьи на тарелку и подождите, пока они остынут. По желанию полейте блюдо сметаной, джемом, вареньем или шоколадом и подавайте к столу.