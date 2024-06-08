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Нежные и пышные оладьи на кефире: рецепт легкого блюда для завтрака или обеда

Как готовить оладьи на кефире (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Оладьи - это разновидность блинов, подобное панкейкам блюдо. В то же время по вкусу они немного напоминают булочки - и прекрасно сочетаются с разнообразными джемами, вареньями, шоколадом или карамелью.

О том, как готовить оладьи на кефире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для оладий

Для того чтобы приготовить такое воздушное и нежное блюдо, нужны следующие ингредиенты:

  • мука - 220-250 г;
  • яйца - 1 шт.;
  • кефир - 250 мл;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • соль - щепотка;
  • сода - 0,5 ч. л.;
  • уксус - 0,5 ч. л.;
  • растительное масло - для жарки.

Как готовить оладьи на кефире

Заранее достаньте из холодильника кефир, чтобы он был теплым - это будет влиять на то, насколько пышными будут оладьи.

Перелейте кефир в глубокую миску, разбейте к нему яйцо, и обязательно добавьте соль - это нужно для баланса вкуса.

Также добавьте сахар. В отдельной миске соду смешайте с уксусом и перелейте смесь в будущее тесто. Просейте муку - это поможет избежать комочков и сделает оладьи легкими и объемными.

Постепенно добавьте муку к яйцам с кефиром, постоянно перемешивая смесь. После того как тесто стало однородной консистенции, вымешивайте его еще 1-2 минуты.

Замешайте тесто для оладий (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Затем оставьте тесто постоять на 10-15 минут - так оно немного поднимется.

Хорошо разогрейте сковороду, вылейте масло и выложите тесто для оладий. Жарьте оладьи на минимальном огне, по 2 минуты с каждой стороны.

Необходимо выбирать малейший огонь и не пережаривать блюдо, ведь оладьи могут легко подгореть.

Как жарить оладьи (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Переложите оладьи на тарелку и подождите, пока они остынут. По желанию полейте блюдо сметаной, джемом, вареньем или шоколадом и подавайте к столу.

 

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