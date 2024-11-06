Ніжні обійми та поцілунки: вагітна дружина Остапчука розчулила романтичними фото з чоловіком

Третя дружина ведучого Володимира Остапчука, бізнесвуменка та блогерка Катерина Полтавська, яка лише нещодавно вирішила змінити прізвище, поділилася у мережі новими фото разом із чоловіком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію 24-річної дівчини в Instagram.
Як відомо, пара зараз чекає на дитину, яка має з'явитися на світ уже в грудні. Однак Полтавська, незважаючи на солідний термін вагітності, ще жодного разу не робила вагітні фотосесії, які зазвичай роблять у студії.
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)
Для атмосферних світлин майбутні батьки зупинилися на незвичайному форматі - фотопрогулянці на природі на фоні гарних осінніх краєвидів. Крім того, шоумен та його дружина вибрали стильні образи у бежево-коричневій гамі, які гармонійно поєднувалися з фарбами осені.
Майбутні батьки (фото: instagram.com/poka.tya)
Катерина Полтавська постала в коричневих джинсах, бежевому боді, короткому кардигані, який вона не застебнула на всі гудзики, тим самим показавши животик, що округлився, а зверху накинула стильний жакет молочного відтінку.
Володимир Остапчук із дружиною (фото: instagram.com/poka.tya)
На деяких фото вона доповнила свій багатошаровий образ картатою сорочкою, зав'язаною нижче за пояс. Також дружина Остапчука приділила увагу прикрасам - стильний образ завершували підвіска у вигляді коня, непомітні сережки та окуляри.
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)
Телеведучий для фотосесії вибрав сині джинси, коричневий светр та замшевий жакет. Він ніжно обіймав дружину, а також її вагітний животик.
Володимир Остапчук стане батьком утретє (фото: instagram.com/poka.tya)
Фоловери зіркової пари відразу почали коментувати атмосферні знімки та незвичне бачення вагітної фотосесії:
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)
Телеведучий до зустрічі з Полтавською, яка молодша за нього на 16 років, був двічі одружений. Він прожив 13 років із Оленою Войченко, а потім близько 2-х років із юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.
У жовтні 2022 року він познайомився з Катериною, коли йому заблокували сторінку в Instagram, а Полтавська допомогла її відновити.
Як зізнавалася сама дівчина, після першого побачення вона не хотіла продовження стосунків, але Остапчук був наполегливим.
Наразі пара в очікуванні спільної дитини. Для Остапчука це буде третя дитина - шоумен має доньку Емілію та сина Евана, які зараз живуть у Канаді.
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)