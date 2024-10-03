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Нежное песочное печенье с творогом, как с детства: рецепт вкусности к чаю

Четверг 03 октября 2024 07:45
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Нежное песочное печенье с творогом, как с детства: рецепт вкусности к чаю Песочное печенье с творогом отлично подходит к чаю (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Печенье с творожной начинкой отличается мягкой текстурой и нежным вкусом. Такое лакомство детства, напоминающее ракушку, прекрасно дополнит чай или кофе.

О том, как готовить печенье с творогом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для печенья с творогом

Для того чтобы приготовить печенье с творогом, нужно следующие продукты:

  • творог - 350 г;
  • сметана - 180 г;
  • сливочное масло - 100 г;
  • мука - 350-380 г;
  • манка - 20 г,
  • яйцо - 2 шт.;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • ванильный сахар - 1 ч. л.;
  • сахар - 200 г;
  • соль - 1/3 ч. л.

Как готовить печенье с творогом

Для приготовления теста для печенья с творогом нужно заранее достать масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Или можно положить масло в теплую посуду.

В масло всыпьте 100 г сахара, перетрите массу, после чего добавьте 1 яйцо. Яйцо и сметана также должны быть комнатной температуры.

Влейте в масло с сахаром 130 г сметаны и продолжайте перемешивать ингредиенты. В отдельной миске соедините сухие ингредиенты, а именно муку, ванильный сахар, соль и разрыхлитель.

Осторожно просейте мучную смесь в масло и вымешайте тесто. Готовая масса должна быть плотной и упругой, а также не прилипать к рукам.

Нежное песочное печенье с творогом, как с детства: рецепт вкусности к чаю

Готовое тесто не должно липнуть к рукам (скриншот / Лилия Цвит)

Положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто минут на 20, чтобы масса отдохнула.

Тем временем приготовьте начинку. Для этого всыпьте в творог оставшийся сахар, а также влейте белок из второго яйца. Добавьте оставшуюся сметану и взбейте массу блендером до однородной консистенции. После этого всыпьте в творожную массу манку и еще раз перемешайте.

Для удобства разделите тесто на две части, каждую нужно раскатать на пласт толщиной 5 мм. Вырежьте из теста кружочки диаметром около 10 см.

На каждый кружочек выложите примерно по 1 ч. л. творожной начинки так, чтобы масса была на одной половине. Сверните тесто так, чтобы вторая половина кружочка накрыла творожную начинку, но не залепляйте края.

Нежное песочное печенье с творогом, как с детства: рецепт вкусности к чаю

Как сделать печенье с творожной начинкой (скриншот / Лилия Цвит)

Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и смажьте желтком. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье в течение 20-25 минут.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить десерт "Избушка".

Кроме этого, писали о том, как готовить постный борщ с шампиньонами.

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