Нежное песочное печенье с творогом, как с детства: рецепт вкусности к чаю

Печенье с творожной начинкой отличается мягкой текстурой и нежным вкусом. Такое лакомство детства, напоминающее ракушку, прекрасно дополнит чай или кофе.

О том, как готовить печенье с творогом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для печенья с творогом

Для того чтобы приготовить печенье с творогом, нужно следующие продукты:

творог - 350 г;

сметана - 180 г;

сливочное масло - 100 г;

мука - 350-380 г;

манка - 20 г,

яйцо - 2 шт.;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

ванильный сахар - 1 ч. л.;

сахар - 200 г;

соль - 1/3 ч. л.

Как готовить печенье с творогом

Для приготовления теста для печенья с творогом нужно заранее достать масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Или можно положить масло в теплую посуду.

В масло всыпьте 100 г сахара, перетрите массу, после чего добавьте 1 яйцо. Яйцо и сметана также должны быть комнатной температуры.

Влейте в масло с сахаром 130 г сметаны и продолжайте перемешивать ингредиенты. В отдельной миске соедините сухие ингредиенты, а именно муку, ванильный сахар, соль и разрыхлитель.

Осторожно просейте мучную смесь в масло и вымешайте тесто. Готовая масса должна быть плотной и упругой, а также не прилипать к рукам.

Готовое тесто не должно липнуть к рукам (скриншот / Лилия Цвит)

Положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто минут на 20, чтобы масса отдохнула.

Тем временем приготовьте начинку. Для этого всыпьте в творог оставшийся сахар, а также влейте белок из второго яйца. Добавьте оставшуюся сметану и взбейте массу блендером до однородной консистенции. После этого всыпьте в творожную массу манку и еще раз перемешайте.

Для удобства разделите тесто на две части, каждую нужно раскатать на пласт толщиной 5 мм. Вырежьте из теста кружочки диаметром около 10 см.

На каждый кружочек выложите примерно по 1 ч. л. творожной начинки так, чтобы масса была на одной половине. Сверните тесто так, чтобы вторая половина кружочка накрыла творожную начинку, но не залепляйте края.

Как сделать печенье с творожной начинкой (скриншот / Лилия Цвит)

Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и смажьте желтком. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье в течение 20-25 минут.