Нежное песочное печенье с творогом, как с детства: рецепт вкусности к чаю
Печенье с творожной начинкой отличается мягкой текстурой и нежным вкусом. Такое лакомство детства, напоминающее ракушку, прекрасно дополнит чай или кофе.
О том, как готовить печенье с творогом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.
Что нужно для печенья с творогом
Для того чтобы приготовить печенье с творогом, нужно следующие продукты:
- творог - 350 г;
- сметана - 180 г;
- сливочное масло - 100 г;
- мука - 350-380 г;
- манка - 20 г,
- яйцо - 2 шт.;
- разрыхлитель - 1 ч. л.;
- ванильный сахар - 1 ч. л.;
- сахар - 200 г;
- соль - 1/3 ч. л.
Как готовить печенье с творогом
Для приготовления теста для печенья с творогом нужно заранее достать масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Или можно положить масло в теплую посуду.
В масло всыпьте 100 г сахара, перетрите массу, после чего добавьте 1 яйцо. Яйцо и сметана также должны быть комнатной температуры.
Влейте в масло с сахаром 130 г сметаны и продолжайте перемешивать ингредиенты. В отдельной миске соедините сухие ингредиенты, а именно муку, ванильный сахар, соль и разрыхлитель.
Осторожно просейте мучную смесь в масло и вымешайте тесто. Готовая масса должна быть плотной и упругой, а также не прилипать к рукам.
Готовое тесто не должно липнуть к рукам (скриншот / Лилия Цвит)
Положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто минут на 20, чтобы масса отдохнула.
Тем временем приготовьте начинку. Для этого всыпьте в творог оставшийся сахар, а также влейте белок из второго яйца. Добавьте оставшуюся сметану и взбейте массу блендером до однородной консистенции. После этого всыпьте в творожную массу манку и еще раз перемешайте.
Для удобства разделите тесто на две части, каждую нужно раскатать на пласт толщиной 5 мм. Вырежьте из теста кружочки диаметром около 10 см.
На каждый кружочек выложите примерно по 1 ч. л. творожной начинки так, чтобы масса была на одной половине. Сверните тесто так, чтобы вторая половина кружочка накрыла творожную начинку, но не залепляйте края.
Как сделать печенье с творожной начинкой (скриншот / Лилия Цвит)
Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и смажьте желтком. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье в течение 20-25 минут.
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