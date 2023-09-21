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Ніжку зашивають. Бабуся пораненої внаслідок обстрілу 9-річної дівчинки розповіла про її стан (відео)

Україна, Четвер 21 вересня 2023 09:40
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Ніжку зашивають. Бабуся пораненої внаслідок обстрілу 9-річної дівчинки розповіла про її стан (відео) Наслідки ракетного удару дронами 21 вересня (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Вранці 21 вересня Росія атакувала Україну ракетами. Вибухи лунали в багатьох містах. У результаті падіння уламків у столиці є пошкодження в Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. Постраждали 7 осіб, зокрема 9-річна дитина.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, в якому стані зараз перебуває дівчинка.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: заява заступника голови КМДА Миколи Поворозника в ефірі ТРК "Київ", Telegram-канал "Ми Україна".

У мережі з'явилося відео з бабусею постраждалої дитини. Вона розповідає, що на момент атаки була на роботі, а вдома була її донька та внуки. Внаслідок вибуху 9-річній дівчинці в ногу потрапило скло, тому її відвезли в лікарню зашивати рану.

Згодом заступник очільника КМДА Микола Поворозник повідомив, що дитину вже виписали з лікарні, її стан стабілізовано. Він додає, що в інших постраждалих поранення не важкі, тому до кінця їх також можуть виписати з лікарні.

Нагадаємо, що вночі на Україну було здійснено масований ракетний удар. Наслідки влучань та падіння уламків помітні в Києві та області, Черкасах, Харкові, Рівному, Львівській області.

Зокрема, у Рівному зафіксували влучання по енергетичній інфраструктурі.

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