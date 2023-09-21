У Рівному "прильоти" по енергетичній та цивільній інфраструктурі, є знеструмлення

Зранку 21 вересня російські війська завдали ракетних ударів по Рівному. Внаслідок атаки є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі", - повідомив Коваль.

Зокрема, за його словами, постраждало СТО і п'ять автівок, які знаходилися на її території. Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок атаки частина Рівненського району залишилася без електроенергії. Наразі енергетики активно працюють над відновленням.

Ракетна атака по Україні 21 вересня

Сьогодні вранці, 21 вересня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.

Усі наслідки ворожих обстрілів українських міст 21 вересня - читайте в матеріалі РБК-Україна.