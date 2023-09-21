Ракетний удар по Києву: збито понад 20 цілей, перші фото наслідків

У Києві внаслідок російської ракетної атаки та падіння уламків збитих цілей у Дарницькому районі сталася пожежа, було пошкоджено декілька будівель, а також отримали поранення семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Скільки збили ракет

Під час відбиття ракетної атаки по Києві силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей!

"Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55", розповіли в КМВА.

Наслідки атаки

У цьому районі столиці пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та два автомобілі.

Крім того, у Дарницькому районі поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Серед них 18-річна дівчинка та 9-річна дівчинка.

Наслідки падіння уламків ракет у Києві у Дарницькому районі

Наслідки атаки у Києві

Зазначивши, що всього в столиці падіння уламків ракет противника також зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах .

У Святошинському районі зникли світло та вода. Пізніше повідомили про поновлення електропостачання.

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, проте спалаху не сталося.

У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та два автомобілі. Поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Серед них 18-річна дівчинка та 9-річна дівчинка.

У Голосіївському районі постраждалих та руйнувань немає.