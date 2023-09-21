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Ножку зашивают. Бабушка раненой в результате обстрела 9-летней девочки рассказала о ее состоянии (видео)

Украина, Четверг 21 сентября 2023 09:40
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Ножку зашивают. Бабушка раненой в результате обстрела 9-летней девочки рассказала о ее состоянии (видео) Последствия ракетного удара дронами 21 сентября (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Утром 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами. Взрывы раздавались во многих городах. В результате падения обломков в столице есть повреждения в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. Пострадали 7 человек, в том числе 9-летний ребенок.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком состоянии сейчас находится девочка.

При подготовке материала использовались источники: заявление заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире ТРК "Київ", Telegram-канал "Ми Украина".

В сети появилось видео с бабушкой пострадавшего ребенка. Она рассказывает, что на момент атаки была на работе, а дома была ее дочь и внуки. В результате взрыва 9-летней девочке в ногу попало стекло, поэтому ее отвезли в больницу зашивать рану.

Впоследствии заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что ребенка уже выписали из больницы, его состояние стабилизировано. Он добавляет, что у других пострадавших ранения не тяжелые, поэтому до конца их тоже могут выписать из больницы.

Напомним, что ночью на Украину был совершен массированный ракетный удар. Последствия попадания и падения отломков заметны в Киеве и области, Черкассах, Харькове, Ровно, Львовской области.

В частности, в Ровно зафиксировали попадания по энергетической инфраструктуре.

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