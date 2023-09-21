Ножку зашивают. Бабушка раненой в результате обстрела 9-летней девочки рассказала о ее состоянии (видео)

Утром 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами . Взрывы раздавались во многих городах. В результате падения обломков в столице есть повреждения в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. Пострадали 7 человек, в том числе 9-летний ребенок.

В сети появилось видео с бабушкой пострадавшего ребенка. Она рассказывает, что на момент атаки была на работе, а дома была ее дочь и внуки. В результате взрыва 9-летней девочке в ногу попало стекло, поэтому ее отвезли в больницу зашивать рану.

Впоследствии заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что ребенка уже выписали из больницы, его состояние стабилизировано. Он добавляет, что у других пострадавших ранения не тяжелые, поэтому до конца их тоже могут выписать из больницы.