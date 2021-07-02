Ницой после "языкового скандала" призналась, что фанатеет от нашей сборной: герои и победители

Писательница призналась, что тоже "фанатеет" от сборной Украины, и болеет за сине-желтых на чемпионате Европы по футболу.

"Вот теперь вы наши божьи коровки, мушки, птички, котики, зайчики, бусинки/ожерелье, наши герои и победители. Любим вас. Болеем. Поддерживаем. Фанатеем", - говорится в публикации.

Ницой также ответила в комментариях на уточняющий вопрос, является ли для нее вопрос языка вопросом поддержки или не поддержки сине-желтых: "А если бы так не сказали, а не болели бы?".

"Болела бы, потому что болела, но и грустила", - отметила писательница.

Такой пост последовал после сегодняшнего общения футболистов с журналистами накануне матча со сборной Англии в 1/4 финала Евро 2020. На ней Руслан Малиновский и Роман Яремчук на государственном языке отвечали на все вопросы о предстоящей игре, которые им задавали на украинском.

Видео: Малиновский и Яремчук на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Англией