UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ницой после "языкового скандала" призналась, что фанатеет от нашей сборной: герои и победители

Автор: Владимир Костырин

Писательница Лариса Ницой эмоционально отреагировала на общение футболистов сборной на украинском языке во время пресс-конференции перед матчем с Англией на Евро 2020. Активистка горячо расхвалила подопечных Андрея Шевченко, назвав нашими героями и победителями.

Об этом 2 июля Ницой написала в своем Facebook.

Писательница призналась, что тоже "фанатеет" от сборной Украины, и болеет за сине-желтых на чемпионате Европы по футболу.

"Вот теперь вы наши божьи коровки, мушки, птички, котики, зайчики, бусинки/ожерелье, наши герои и победители. Любим вас. Болеем. Поддерживаем. Фанатеем", - говорится в публикации.

Ницой также ответила в комментариях на уточняющий вопрос, является ли для нее вопрос языка вопросом поддержки или не поддержки сине-желтых: "А если бы так не сказали, а не болели бы?".

"Болела бы, потому что болела, но и грустила", - отметила писательница.

Такой пост последовал после сегодняшнего общения футболистов с журналистами накануне матча со сборной Англии в 1/4 финала Евро 2020. На ней Руслан Малиновский и Роман Яремчук на государственном языке отвечали на все вопросы о предстоящей игре, которые им задавали на украинском.

Видео: Малиновский и Яремчук на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Англией

Перед этим в сети разгорелась целая история после гневного поста Ницой, которая упрекнула наших игроков, в частности - автора решающего гола в матче со Швецией Артема Довбика - в том, что они разговаривают на русском в публичной плоскости.

Чуть позже о ситуации высказался и языковой омбудсмен Тарас Креминь, отметив, что "язык в спорте - это вопрос достоинства и этикета, уважения к себе, народу, страны".

Читайте РБК-Украина в Google News
украинский языкЛариса НицойФутбол