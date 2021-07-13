Ницой снова прошлась по Довбику: он множит на ноль нашу украинизацию!

Ницой сказала, что в тот раз обращалась не лично к Довбику, а ко всем спортсменам, которые говорят на русском языке.

Также писательница отметила, что такие звезды приносят вред нашей стране.

"Пост о Довбике – это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русски. Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию", – сказала Ницой.

С чего начинался скандал

Напомним, что в своем первом посте после победы украинской сборной над шведами Ницой назвала Довбика "московитом". После этого в сети разгорелся скандал и пронеслась волна хейта. Писательницу начали обвинять, что в такое тяжелое время, когда сборная объединила страну, она позволяет себе такие высказывания.

Скриншот с Facebook

Ницой снова прошлась по Довбику