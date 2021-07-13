Ніцой знову пройшлася по Довбику: він множить на нуль нашу українізацію!

Ніцой сказала, що того разу зверталася не особисто до Довбика, а до всіх спортсменів, які говорять російською мовою.

Також письменниця зазначила, що такі зірки приносять шкоду нашій країні.

"Пост про Довбика - це було не персонально до нього. Він є узагальненим персонажем всіх наших зірок. Довбик став ще одним сигналом для наших українських дітей, щоб говорити російською мовою. Тому що всі зірки говорять російською. Відчувається, що в житті Довбик говорить українською, це відчувається за його вимовою, що російська для нього не рідна мова, але публічно він говорить російською. І він дає шкідливий сигнал дітям і юнакам, за яких ми боремося. Він множить на нуль нашу українізацію", - сказала Ніцой.

З чого починався скандал

Нагадаємо, що у своєму першому пості після перемоги української збірної над шведами Ніцой назвала Довбика "московитом". Після цього в мережі розгорівся скандал і пронеслася хвиля хейту. Письменницю почали звинувачувати, що в такий важкий час, коли збірна об'єднала країну, вона дозволяє собі такі висловлювання.

Скріншот з Facebook

Ніцой знову пройшлася по Довбику