Nintendo розкрила дату виходу Switch 2: які "фішки" чекають на гравців

Характеристики та можливості Switch 2

Nintendo підтвердила, що Switch 2 оснащена "спеціальним процесором" від Nvidia, як і повідомлялося у витоках. Однак подробиці про чип поки відсутні. Об'єм оперативної пам'яті також не уточнюється, але відомо, що консоль отримала 256 ГБ вбудованої пам'яті стандарту UFS.

Також підтримуються microSD Express об'ємом до 2 ТБ, тоді як звичайні microSD можна буде використовувати тільки для зберігання знімків екрана і відеозаписів.

Ігрова продуктивність Switch 2 дає змогу запускати ігри в 4K за 60 кадрів за секунду в стаціонарному режимі через док-станцію. Наприклад, Metroid Prime 4: Beyond буде підтримувати цю роздільну здатність. У портативному режимі консоль забезпечить до 120 fps у 1080p.

Пристрій оснащений РК-екраном 1080p (фото: Nintendo)

Екран та інтерфейси

Консоль оснащена 7,9-дюймовим дисплеєм з підтримкою VRR (змінна частота оновлення) до 120 Гц і HDR10. У док-станції передбачено два порти USB 2.0, HDMI і LAN. Підключення до мережі здійснюється через Wi-Fi 6.

Автономність і контролери

Switch 2 оснащена акумулятором ємністю 5 220 мА/год, повного заряду якого вистачить на 2-6,5 години роботи залежно від гри. Повна зарядка займе близько трьох годин. Для порівняння, оригінальна Switch мала батарею на 4 310 мА/год з автономністю 4,5-9 годин.

Контролери Joy-Con 2 отримали вбудовані акумулятори на 500 мА/год, що забезпечують до 20 годин роботи. У правому джойконі тепер є NFC-модуль і підтримка Bluetooth.

Оновленої начинки Switch 2 має вистачати для запуску ігор з роздільною здатністю до 4K при 60 fps (фото: Nintendo)

Зворотна сумісність і нові функції

Nintendo підтвердила, що не всі ігри від першої Switch працюватимуть ідеально на новій консолі. На офіційному сайті компанії опубліковано список тайтлів із можливими проблемами, серед яких Doom Eternal, Alan Wake Remastered, Alien: Isolation та інші.

Крім того, Switch 2 отримає нову кнопку "C", яка відповідатиме за меню чату і виклик оверлея. Для ознайомлення користувачів із можливостями консолі Nintendo випустить гру Nintendo Switch 2 Welcome Tour, яка буде доступна в день релізу.

Фізичні ігрові носії для Switch 2 будуть червоного кольору, на відміну від чорних картриджів для першої Switch. Також Nintendo готує новий Pro Controller з додатковими задніми кнопками, роз'ємами для навушників і кнопкою "C". До того ж з'явиться функція GameShare, що дає змогу гравцям ділитися сумісними іграми локально.

Анонси ігор для Switch 2

Низка великих студій уже підтвердила вихід своїх проєктів на новій платформі. Серед анонсованих ігор - Elden Ring, Civilization VII, Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Hitman 3, Split Fiction, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, Yakuza 0 і багато інших.

Не всі ігри від першої Switch працюватимуть ідеально на новій консолі (фото: Nintendo)

Дата виходу і ціна

Nintendo Switch 2 надійде в продаж 5 червня. Базова ціна стартує від 450 доларів (18 450 гривень). Деякі ігри також подорожчають: наприклад, цифрова версія Mario Kart World коштуватиме 80 євро (3 570 гривень), а фізична - 90 євро (4 000 гривень).

Перша Nintendo Switch, випущена у 2017 році, розійшлася накладом понад 150 мільйонів примірників, ставши однією з найбільш продаваних консолей в історії поряд із Nintendo DS (155 млн) і PlayStation 2 (160 млн). Наприкінці березня компанія також анонсувала вихід кількох нових ігор і ремастерів для оригінальної Switch.