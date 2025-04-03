Nintendo раскрыла дату выхода Switch 2: какие "фишки" ждут игроков

Характеристики и возможности Switch 2

Nintendo подтвердила, что Switch 2 оснащена "специальным процессором" от Nvidia, как и сообщалось в утечках. Однако подробности о чипе пока отсутствуют. Объем оперативной памяти также не уточняется, но известно, что консоль получила 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS.

Также поддерживаются microSD Express объемом до 2 ТБ, тогда как обычные microSD можно будет использовать только для хранения снимков экрана и видеозаписей.

Игровая производительность Switch 2 позволяет запускать игры в 4K при 60 кадрах в секунду в стационарном режиме через док-станцию. Например, Metroid Prime 4: Beyond будет поддерживать это разрешение. В портативном режиме консоль обеспечит до 120 fps в 1080p.

Устройство оснащено ЖК-экраном 1080p (фото: Nintendo)

Экран и интерфейсы

Консоль оснащена 7,9-дюймовым дисплеем с поддержкой VRR (переменная частота обновления) до 120 Гц и HDR10. В док-станции предусмотрены два порта USB 2.0, HDMI и LAN. Подключение к сети осуществляется через Wi-Fi 6.

Автономность и контроллеры

Switch 2 оснащена аккумулятором емкостью 5 220 мА/ч, полного заряда которого хватит на 2-6,5 часа работы в зависимости от игры. Полная зарядка займет около трех часов. Для сравнения, оригинальная Switch имела батарею на 4 310 мА/ч с автономностью 4,5-9 часов.

Контроллеры Joy-Con 2 получили встроенные аккумуляторы на 500 мА/ч, обеспечивающие до 20 часов работы. В правом джойконе теперь есть NFC-модуль и поддержка Bluetooth.

Обновленной начинки Switch 2 должно хватать для запуска игр в разрешении до 4K при 60 fps (фото: Nintendo)

Обратная совместимость и новые функции

Nintendo подтвердила, что не все игры от первой Switch будут работать идеально на новой консоли. На официальном сайте компании опубликован список тайтлов с возможными проблемами, среди которых Doom Eternal, Alan Wake Remastered, Alien: Isolation и другие.

Кроме того, Switch 2 получит новую кнопку "C", которая будет отвечать за меню чата и вызов оверлея. Для ознакомления пользователей с возможностями консоли Nintendo выпустит игру Nintendo Switch 2 Welcome Tour, которая будет доступна в день релиза.

Физические игровые носители для Switch 2 будут красного цвета, в отличие от черных картриджей для первой Switch. Также Nintendo готовит новый Pro Controller с дополнительными задними кнопками, разъемами для наушников и кнопкой "C". Вдобавок появится функция GameShare, позволяющая игрокам делиться совместимыми играми локально.

Анонсы игр для Switch 2

Ряд крупных студий уже подтвердил выход своих проектов на новой платформе. Среди анонсированных игр - Elden Ring, Civilization VII, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Hitman 3, Split Fiction, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, Yakuza 0 и многие другие.

Не все игры от первой Switch будут работать идеально на новой консоли (фото: Nintendo)

Дата выхода и цена

Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня. Базовая цена стартует от 450 долларов (18 450 гривен). Некоторые игры также подорожают: например, цифровая версия Mario Kart World будет стоить 80 евро (3 570 гривен), а физическая - 90 евро (4 000 гривен).

Первая Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году, разошлась тиражом более 150 миллионов экземпляров, став одной из самых продаваемых консолей в истории наряду с Nintendo DS (155 млн) и PlayStation 2 (160 млн). В конце марта компания также анонсировала выход нескольких новых игр и ремастеров для оригинальной Switch.