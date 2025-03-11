Microsoft випустить портативну Xbox: інсайдери розкрили деталі

Згідно з останніми витоками, Microsoft активно працює над створенням портативної консолі Xbox, яка може з'явитися вже цього року.

Що відомо

Консоль, що має кодову назву "Keenan", перебуває на настільки просунутій стадії розроблення, що її дебют може відбутися вже у 2025 році, стверджує Windows Central. Деталі поки що залишаються невідомими: немає інформації про розмір, ціну та характеристики пристрою. Однак очевидно, що новинка отримає фірмовий стиль Xbox, як і хотів Спенсер.

При цьому в листопаді 2024 року Спенсер зазначав, що портативна версія Xbox - це справа кількох років, і Microsoft поки що лише на етапі створення прототипів. Однак тепер здається, що ситуація змінилася.

Важливо розуміти, що Xbox - це не лише консолі, а й ігрова екосистема Microsoft на ПК. За даними Windows Central, нова портативна консоль працюватиме на Windows, а додаток Xbox для Windows стане основним інструментом для хмарного геймінгу на ПК.

Деякі вже говорять, що ринок портативних ігрових консолей перенасичений, особливо з домінуванням Steam Deck від Valve. Проте великі виробники ПК, такі як Asus, уже почали освоювати цей сегмент.

Поки що на ринку достатньо місця: станом на лютий 2024 року було продано всього 6 мільйонів портативних ПК, а в 2025 році очікуються продажі ще 1,9 мільйона пристроїв. Це вкрай мало порівняно з 273 мільйонами звичайних ПК, які, за прогнозами IDC, будуть продані цього року. Це може свідчити як про молоду стадію ринку, так і про слабкий інтерес до нього.

Microsoft вже випускає власні ПК під брендом Surface, але цей портативний Xbox не буде частиною цієї лінійки. За даними Windows Central, Microsoft співпрацює з іншим виробником ПК для складання цих консолей. Іноді такі пристрої розробляються контрактними компаніями на кшталт Compal, а потім випускаються під брендом замовника, але в цьому випадку, схоже, йдеться про повноцінне партнерство.

Неясно, наскільки серйозно Microsoft ставиться до концепції портативних ігрових ПК. Варто згадати, що компанія провалилася в мобільному сегменті - від закриття Windows Phone до невдачі з двоекранним смартфоном Surface Duo. Зараз її присутність на мобільному ринку обмежується лише окремими додатками. Можливо, портативна консоль стане способом знову спробувати увійти в цей ринок.

Windows Central також повідомляє, що цей проект отримав схвалення Сатьї Наделли, генерального директора Microsoft. Це хороший знак того, що нова консоль Xbox дійсно побачить світ.

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