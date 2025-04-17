Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хвороби

Деяким знаменитостям довелося зникнути з екранів не через брак пропозицій в кіно чи втрату популярності. Вони покинули Голлівуд через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Майкл Дж. Фокс

Зірка фільмів "Назад у майбутнє" дізнався про свій діагноз у 1991 році - в нього виявили хворобу Паркінсона. У 2020-му він остаточно завершив акторську кар'єру на тлі погіршення здоров'я. Фокс також заснував фонд для дослідження хвороби Паркінсона та отримав Президентську медаль Свободи у 2025 році.

Майкл Дж. Фокс у 2024 році (фото: instagram.com/realmikejfox)

Брюс Вілліс

Зірка бойовиків розпрощався зі знімальними майданчиками назавжди через діагноз афазія, яка стала наслідком лобово-скроневої деменції. Про проблеми зі здоров'ям стало відомо у 2022-му. Відтоді Брюс проживає дні в колі дружини та дітей, які дбають про його здоров’я.

Вілліс з колишньою Демі Мур та дочкою Таллулою (фото:instagram.com/demimoore)

Вел Кілмер

З 2015 року знаменитий "Айсмен" боровся з раком горла, внаслідок чого майже втратив голос і рідко грав у кіно. Попри непростий стан, у 2022-му він наважився на зйомки у картині "Кращий стрілець: Маверік". Там його персонаж теж мав проблеми зі здоров’ям. Це була остання визначна роль актора. Після цього він рідко з’являвся на публіці, а у квітні 2025 року пішов із життя у віці 65 років.

Чому Вел Кілмер полишив кар'єру (фото: Getty Images)

Джин Гекмен

Оскароносний актор завершив кар'єру у 2004 році за настановою лікаря, який попередив про серйозні проблеми з серцем. ​Згодом у Джина діагностували Альцгеймер. Це не завадило йому дожити до 95 років, насолоджуючись приватним життям. Щоправда, обставини смерті знаменитості, яка настала за кілька днів після дружини, досі шокують публіку.

Як помер Джин Гекмен (фото: Getty Images)

Сельма Блер

Акторка, відома за ролями у фільмах "Жорстокі ігри" та "Хеллбой", у 2018 році повідомила про діагноз розсіяний склероз. Хвороба вплинула на її здатність працювати, проте вона продовжує з'являтися на публіці.

Що відомо про хворобу Сельми Блер (фото: instagram.com/selmablair)

Пітер Фальк

Знаменитий детектив Коломбо останні роки свого життя страждав від хвороби Альцгеймера і майже не з’являвся на публіці. Його останній фільм вийшов у 2009-му, а через два роки він помер у 85-річному віці.

Пітер Фальк в ролі Коломбо (фото: wikipedia/Margie Korshak)