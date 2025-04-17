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Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хвороби

Четвер 17 квітня 2025 09:21
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Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хвороби Знаменитості, які покинули акторство через хвороби (фото: instagram.com/realmikejfox)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Деяким знаменитостям довелося зникнути з екранів не через брак пропозицій в кіно чи втрату популярності. Вони покинули Голлівуд через серйозні проблеми зі здоров’ям.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про акторів, які залишили кар’єру через важкі захворювання.

Майкл Дж. Фокс

Зірка фільмів "Назад у майбутнє" дізнався про свій діагноз у 1991 році - в нього виявили хворобу Паркінсона. У 2020-му він остаточно завершив акторську кар'єру на тлі погіршення здоров'я. Фокс також заснував фонд для дослідження хвороби Паркінсона та отримав Президентську медаль Свободи у 2025 році.

Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хворобиМайкл Дж. Фокс у 2024 році (фото: instagram.com/realmikejfox)

Брюс Вілліс

Зірка бойовиків розпрощався зі знімальними майданчиками назавжди через діагноз афазія, яка стала наслідком лобово-скроневої деменції. Про проблеми зі здоров'ям стало відомо у 2022-му. Відтоді Брюс проживає дні в колі дружини та дітей, які дбають про його здоров’я.

Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хворобиВілліс з колишньою Демі Мур та дочкою Таллулою (фото:instagram.com/demimoore)

Вел Кілмер

З 2015 року знаменитий "Айсмен" боровся з раком горла, внаслідок чого майже втратив голос і рідко грав у кіно. Попри непростий стан, у 2022-му він наважився на зйомки у картині "Кращий стрілець: Маверік". Там його персонаж теж мав проблеми зі здоров’ям. Це була остання визначна роль актора. Після цього він рідко з’являвся на публіці, а у квітні 2025 року пішов із життя у віці 65 років.

Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хворобиЧому Вел Кілмер полишив кар'єру (фото: Getty Images)

Джин Гекмен

Оскароносний актор завершив кар'єру у 2004 році за настановою лікаря, який попередив про серйозні проблеми з серцем. ​Згодом у Джина діагностували Альцгеймер. Це не завадило йому дожити до 95 років, насолоджуючись приватним життям. Щоправда, обставини смерті знаменитості, яка настала за кілька днів після дружини, досі шокують публіку.

Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хворобиЯк помер Джин Гекмен (фото: Getty Images)

Сельма Блер

Акторка, відома за ролями у фільмах "Жорстокі ігри" та "Хеллбой", у 2018 році повідомила про діагноз розсіяний склероз. Хвороба вплинула на її здатність працювати, проте вона продовжує з'являтися на публіці.

Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хворобиЩо відомо про хворобу Сельми Блер (фото: instagram.com/selmablair)

Пітер Фальк

Знаменитий детектив Коломбо останні роки свого життя страждав від хвороби Альцгеймера і майже не з’являвся на публіці. Його останній фільм вийшов у 2009-му, а через два роки він помер у 85-річному віці.

Пішли з кіно назавжди: зірки, які залишили кар'єру через невиліковні хворобиПітер Фальк в ролі Коломбо (фото: wikipedia/Margie Korshak)

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, Empire, Wikipedia.

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