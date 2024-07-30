З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024

Лляні сукні

Це найперший і найпростіший спосіб носити льон. Оберіть трендову лляну сукню, додайте кілька штрихів у вигляді взуття та аксесуарів - і неповторний образ готовий!

Найголовніший плюс такого аутфіту у тому, що тканина з льону ідеально підходить для літніх днів, оскільки поглинає вологу та "дихає". Тому зверніть увагу на фасони та кольори, які вам до вподоби, створіть свіжий образ і сміливо крокуйте у новий день з комфортом та красою!

Лляна сукня (Фото: instagram.com/francescasaffari)

Лляна сукня - хіт цього літа (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

З чим носити лляну сукню (Фото: instagram.com/funda.kocak_)

Чорна лляна сукня (Фото: instagram.com/thaarani022)

Лляні шорти чи штани

Такий виріб теж є незамінним у літній період. Не бійтеся погратися з поєднанням щодо верху: це можуть бути сорочки, улюблені футболки, топи чи речі оверсайз.

Проте пам'ятайте, що нині у моді мінімалізм, тому сміливо обирайте класичні білі футболки чи майки. Також не забудьте про сумку, та наостанок розбавте це все зручним взуттям, гарною зачіскою і легким макіяжем.

Лляні штани (Фото: instagram.com/fusunlindner)

З чим носити лляні штани (Фото: instagram.com/la_nadia)

Трендовий образ на літо 2024 (Фото: instagram.com/banso73)

Лляні сорочки

Це обов'язковий предмет в гардеробі кожного. Влітку такі сорочки є справжньою знахідкою - вони не лише універсальні й багатофункціональні, але і допоможуть додати легкості образу, зробити багатошаровим.

Одягайте сорочку як окремий виріб або ж поверх футболки чи майки. Її сміливо можна комбінувати практично з будь-чим: від улюблених джинсових шортів до вінтажних спідниць чи навіть комбінезонів.

Лляна сорочка - незамінна річ для літа (Фото: instagram.com/vaubyv)

Сорочка у поєднанні з топом (Фото: instagram.com/alicenataliel)

Лляна сорочка в моді цього літа (фото: instagram.com/wearethefabricstore)