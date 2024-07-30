С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024

Одежда из льна в летний период - всегда хорошая идея, ведь это не только о стиле, но и о комфорте.
Какие три вещи из этого материала станут вашими модными помощниками и позволят экспериментировать с сочетаниями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Это самый первый и самый простой способ носить лен. Выберите трендовое льняное платье, добавьте несколько штрихов в виде обуви и аксессуаров - и неповторимый образ готов!
Самый главный плюс такого аутфита в том, что ткань из льна идеально подходит для летних дней, поскольку поглощает влагу и "дышит". Поэтому обратите внимание на фасоны и цвета, которые вам нравится, создайте свежий образ и смело шагайте в новый день с комфортом и красотой!
Такое изделие тоже является незаменимым в летний период. Не бойтесь поиграть с сочетанием верха: это могут быть рубашки, любимые футболки, топы или вещи оверсайз.
Однако помните, что сейчас в моде минимализм, поэтому смело выбирайте классические белые футболки или майки. Также не забудьте о сумке, а напоследок разбавьте все это удобной обувью, красивой прической и легким макияжем.
Это обязательный предмет в каждом гардеробе. Летом такие рубашки являются настоящей находкой - они не только универсальны и многофункциональны, но и помогут добавить легкость образу, сделать многослойным.
Надевайте рубашку как отдельное изделие или поверх футболки или майки. Ее смело можно комбинировать практически с чем-угодно: от любимых джинсовых шорт до винтажных юбок или даже комбинезонов.
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Для написания материала были использованы источники: издание Who What Wear, Instagram-страницы модных блогеров и магазинов thaarani022,funda.kocak_,neelam.ahooja,francescasaffari,banso73,la_nadia,fusunlindner,wear.