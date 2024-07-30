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З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024

Вівторок 30 липня 2024 07:15
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З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024 Три речі з льону, які варто додати у гардероб цього літа (Фото: instagram.com/fusunlindner)
Автор: Любов Блажко

Одяг з льону у літній період - завжди гарна ідея, адже це не лише про стиль, але і про комфорт.

Які три речі з цього матералу стануть вашими модними помічниками та дозволять експериментувати з поєднаннями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Лляні сукні

Це найперший і найпростіший спосіб носити льон. Оберіть трендову лляну сукню, додайте кілька штрихів у вигляді взуття та аксесуарів - і неповторний образ готовий!

Найголовніший плюс такого аутфіту у тому, що тканина з льону ідеально підходить для літніх днів, оскільки поглинає вологу та "дихає". Тому зверніть увагу на фасони та кольори, які вам до вподоби, створіть свіжий образ і сміливо крокуйте у новий день з комфортом та красою!

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Лляна сукня (Фото: instagram.com/francescasaffari)

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Лляна сукня - хіт цього літа (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024З чим носити лляну сукню (Фото: instagram.com/funda.kocak_)

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Чорна лляна сукня (Фото: instagram.com/thaarani022)

Лляні шорти чи штани

Такий виріб теж є незамінним у літній період. Не бійтеся погратися з поєднанням щодо верху: це можуть бути сорочки, улюблені футболки, топи чи речі оверсайз.

Проте пам'ятайте, що нині у моді мінімалізм, тому сміливо обирайте класичні білі футболки чи майки. Також не забудьте про сумку, та наостанок розбавте це все зручним взуттям, гарною зачіскою і легким макіяжем.

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Лляні штани (Фото: instagram.com/fusunlindner)

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024З чим носити лляні штани (Фото: instagram.com/la_nadia)

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Трендовий образ на літо 2024 (Фото: instagram.com/banso73)

Лляні сорочки

Це обов'язковий предмет в гардеробі кожного. Влітку такі сорочки є справжньою знахідкою - вони не лише універсальні й багатофункціональні, але і допоможуть додати легкості образу, зробити багатошаровим.

Одягайте сорочку як окремий виріб або ж поверх футболки чи майки. Її сміливо можна комбінувати практично з будь-чим: від улюблених джинсових шортів до вінтажних спідниць чи навіть комбінезонів.

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Лляна сорочка - незамінна річ для літа (Фото: instagram.com/vaubyv)

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Сорочка у поєднанні з топом (Фото: instagram.com/alicenataliel)

З ними можна створити безліч образів. Які речі з льону варто додати до літнього гардероба-2024Лляна сорочка в моді цього літа (фото: instagram.com/wearethefabricstore)

Також подивіться, як виглядають 5 літніх аксесуарів, які зроблять трендовим будь-який "лук".

А ще візьміть собі на замітку ідеї трендового манікюру на короткі нігті.

Для написання матеріалу були використані джерела: видання Who What Wear, Instagram-сторінки модних блогерів та магазинів thaarani022, funda.kocak_, neelam.ahooja, francescasaffari, banso73, la_nadia, fusunlindner, wearethefabricstore, alicenataliel, vaubyvd.

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