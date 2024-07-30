ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024

Вторник 30 июля 2024 07:15
UA EN RU
С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024 Три вещи из льна, которые следует добавить в гардероб этим летом (Фото: instagram.com/fusunlindner)
Автор: Любовь Блажко

Одежда из льна в летний период - всегда хорошая идея, ведь это не только о стиле, но и о комфорте.

Какие три вещи из этого материала станут вашими модными помощниками и позволят экспериментировать с сочетаниями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Платья из льна

Это самый первый и самый простой способ носить лен. Выберите трендовое льняное платье, добавьте несколько штрихов в виде обуви и аксессуаров - и неповторимый образ готов!

Самый главный плюс такого аутфита в том, что ткань из льна идеально подходит для летних дней, поскольку поглощает влагу и "дышит". Поэтому обратите внимание на фасоны и цвета, которые вам нравится, создайте свежий образ и смело шагайте в новый день с комфортом и красотой!

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024 Платье из льна (Фото: instagram.com/francescasaffari)

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024Платье из льна - хит этого лета (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024С чем носить платье из льна (Фото: instagram.com/funda.kocak_)

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024Черное платье из льна (Фото: instagram.com/thaarani022)

Шорты или брюки из льна

Такое изделие тоже является незаменимым в летний период. Не бойтесь поиграть с сочетанием верха: это могут быть рубашки, любимые футболки, топы или вещи оверсайз.

Однако помните, что сейчас в моде минимализм, поэтому смело выбирайте классические белые футболки или майки. Также не забудьте о сумке, а напоследок разбавьте все это удобной обувью, красивой прической и легким макияжем.

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024 Брюки из льна (Фото: instagram.com/fusunlindner)

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024С чем носить брюки из льна (Фото: instagram.com/la_nadia)

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024Трендовый образ на лето 2024 (Фото: instagram.com/banso73)

Рубашки из льна

Это обязательный предмет в каждом гардеробе. Летом такие рубашки являются настоящей находкой - они не только универсальны и многофункциональны, но и помогут добавить легкость образу, сделать многослойным.

Надевайте рубашку как отдельное изделие или поверх футболки или майки. Ее смело можно комбинировать практически с чем-угодно: от любимых джинсовых шорт до винтажных юбок или даже комбинезонов.

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024Льняная рубашка - незаменимая вещь для лета (Фото: instagram.com/vaubyv)

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024Рубашка в сочетании с топом (Фото: instagram.com/alicenataliel)

С ними можно создать множество образов. Какие вещи из льна стоит добавить в летний гардероб-2024Льняная рубашка в моде этим летом (фото: instagram.com/wearethefabricstore)

Также посмотрите, как выглядят 5 летних аксессуаров, которые сделают трендовым любую "лук".

А еще возьмите себе на заметку идеи трендового маникюра на короткие ногти.

Для написания материала были использованы источники: издание Who What Wear, Instagram-страницы модных блогеров и магазинов thaarani022,funda.kocak_,neelam.ahooja,francescasaffari,banso73,la_nadia,fusunlindner,wear.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стиль жизни Тренды
NEWS
Россияне добились успехов в районе Авдеевки, захватили завод в Волчанске: карты ISW
Россияне добились успехов в районе Авдеевки, захватили завод в Волчанске: карты ISW