Німецький салат з картоплею: надзвичайно простий рецепт ситної страви для перекусу

Що потрібно для німецького картопляного салату

Для приготування цієї ситної страви для перекусу необхідні наступні продукти:

картопля - 5-6 шт.;

копчена ковбаса - 100 г;

шинка (або бекон чи м'ясо) - 100 г;

квашений огірок - 2-3 шт.;

зелена цибуля - пучок;

зелень - до смаку;

цибуля - 1 шт.;

гірчиця в зернах - 1 ст. л.;

лимонний сік - 1 ст. л.;

олія - 2-3 ст. л.;

окріп - 300-400 мл;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати картопляний салат по-німецьки

Для цього салату необхідно відварити картоплю. Можна використовувати як молоду картоплю, так і "стару", попередньо промивши її від бруду. Краще обирати картоплини однакового, невеликого розміру - так вона провариться рівномірно і швидше.

Найлегше відварити картоплю "в мундирі", а потім охолодити, очистити від шкірки та нарізати маленькими кубиками. Промийте зелену цибулю та зелень - останню можна обирати відповідно до свого смаку, використовуючи кріп, петрушку, базилік чи навіть листя салату.

Зачекайте, доки стече волога (або приберіть її за допомогою рушника чи серветок) і подрібніть інгредієнти ножем.

Наріжте шинку на невеликі кубики - її також можна замінити на бекон, копчене, варене чи сире м'ясо (яке необхідно засмажити за рецептом).

Розігрійте пательню, влийте олію і присмажте м'ясо або шинку до рум'яної скоринки, підсоливши та поперчивши інгредієнт до свого смаку.

Якщо використовуєте для салату бекон, олія не потрібна - адже продукт містить достатньо жиру.

Присмажте м'ясо на пательні (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Мисливські, копчені або домашні ковбаски наріжте товстими напівкільцями - і пересипте до пательні, так само обсмаживши до утворення скоринки.

Очистьте цибулю, наріжте її та огірок напівкільцями. Водночас якщо огірки маленькі, їх можна нарізати кільцями.

Цибулю перекладіть в невелику миску і залийте окропом. Зачекайте 5-10 хвилин, щоб цибуля стала трохи м'якшою, а потім злийте рідину.

В цей час приготуйте заправку для салату - для цього змішайте в глибокій мисці олію та лимонний сік. Всипте до заправки картоплю, огірок, підсмажені ковбаски з м'ясом та цибулю.

Додайте гірчицю, зелену цибулю та зелень. Після цього ретельно перемішайте салат - і подавайте до столу.