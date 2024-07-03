Немецкий салат с картофелем: чрезвычайно простой рецепт сытного блюда для перекуса

Что нужно для немецкого картофельного салата

Для приготовления этого сытного блюда для перекуса необходимы следующие продукты:

картофель - 5-6 шт.;

копченая колбаса - 100 г;

ветчина (или бекон или мясо) - 100 г;

квашеный огурец - 2-3 шт.;

зеленый лук - пучок;

зелень - по вкусу;

лук - 1 шт.;

горчица в зернах - 1 ст. л.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

растительное масло - 2-3 ст. л.;

кипяток - 300-400 мл;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить картофельный салат по-немецки

Для этого салата необходимо отварить картофель. Можно использовать как молодой картофель, так и "старый", предварительно промыв его от грязи. Лучше выбирать картофелины одинакового, небольшого размера - так картошка проварится равномерно и быстрее.

Легче всего отварить картофель "в мундире", а затем охладить, очистить от кожуры и нарезать маленькими кубиками. Промойте зеленый лук и зелень - последнюю можно выбирать в соответствии со своим вкусом, используя укроп, петрушку, базилик или даже листья салата.

Подождите, пока стечет влага (или уберите ее с помощью полотенца или салфеток) и измельчите ингредиенты ножом.

Нарежьте ветчину на небольшие кубики - ее можно заменить на бекон, копченое, вареное или сырое мясо (которое необходимо зажарить по рецепту).

Разогрейте сковороду, влейте масло и поджарьте мясо или ветчину до румяной корочки, подсолив и поперчив ингредиент по своему вкусу.

Если используете для салата бекон, масло не нужно - ведь продукт содержит достаточно жира.

Поджарьте мясо на сковороде (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Охотничьи, копченые или домашние колбаски нарежьте толстыми полукольцами - и пересыпьте в сковороду, так же обжарив до образования корочки.

Очистьте лук, нарежьте его и огурец полукольцами. В то же время, если огурцы маленькие, их можно нарезать кольцами.

Лук переложите в небольшую миску и залейте кипятком. Подождите 5-10 минут, чтобы лук стал немного мягче, а затем слейте жидкость.

В это время приготовьте заправку для салата - для этого смешайте в глубокой миске масло и лимонный сок. Всыпьте в заправку картофель, огурец, поджаренные колбаски с мясом и лук.

Добавьте горчицу, зеленый лук и зелень. После этого тщательно перемешайте салат - и подавайте к столу.