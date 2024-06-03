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З молодою капустою: літня версія улюбленого крабового салату

Понеділок 03 червня 2024 14:35
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З молодою капустою: літня версія улюбленого крабового салату Як готувати салат з крабовими паличками і капустою (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Попри поширену думку, що крабовий салат можна готувати винятково взимку, насправді такий варіант цієї відомої страви з легкістю можна приготувати навесні або влітку.

Про те, як готувати літній варіант салату з крабовими паличками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegam-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для крабового салату з молодою капустою

Для того, щоб приготувати літню версію улюбленого салату з крабовими паличками, потрібні такі інгредієнти:

  • крабові палички -150 г;
  • капуста молода - 200 г;
  • свіжий огірок - 50 г;
  • кукурудза - 100 г;
  • зелена цибуля - 30 г;
  • сир твердий - 50 г;
  • майонез - 2 ст. л.;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати салат з крабовими паличками та капустою

Така версія салату відрізняється від класичної не лише додатковими інгредієнтами, які змінюють смак, а й способом нарізання інгредієнтів, які урізноманітнює текстуру страви.

Помийте огірок, цибулю та капусту. Розріжте огірок навпіл, а потім наріжте напівкільцями. Капусту наріжте якомога тоншою соломкою. Подрібніть зелену цибулю.

Сир та крабові палички, на відміну від класичного нарізання, наріжте соломкою. Змішайте інгредієнти в глибокій мисці. Злийте консервант з кукурудзи та додайте інгредієнт до салату.

Перемішайте складники, додайте майонез або соус, підсоліть та поперчіть. Ще раз перемішайте інгредієнти - і літня версія крабового салату готова.

До речі, нещодавно ми розповідали про те, як швидко готувати салат "Хвилинка".

Також читайте, як готувати "Мімозу" з копченою фореллю.

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