Ним займається СБУ. Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ "церквою антихриста"

Український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно втретє став батьком, і неодноразово ставав героєм публічних суперечок через свою прихильність до УПЦ МП, знову опинився у центрі уваги. Цього разу спортсмен опублікував фото зі скандальним митрополитом Лонгином (в миру - Михайло Жар), якому раніше було вручено підозру від Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Ломаченка в його Facebook-акаунті.
Світлину з зустрічі 37-річний Ломаченко підписав біблійним цитуванням російською мовою.
"Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, і переслідуватимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я через Мене. Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах; так ж бо гнали й пророків, що були перед вами. Мир усім", - написав Василь.
Зазначимо, що фото з Лонгином - не свіже. Схоже, зустріч боксера зі священнослужителем відбулася ще у 2023 році.
Цей публічний жест спортсмена викликав хвилю обговорень у соцмережах, адже екс-настоятель Свято-Вознесенського Банченського чоловічого монастиря - фігура більш ніж контроверсійна.
Лонгин став намісником монастиря у 2008 році. І навіть був відзначений званням Героя України за усиновлення понад 400 сиріт. У 2022 році він називав предстоятеля Російської православної церкви Кирила "безбожником" за те, що той "благословив кровопролиття і вбивство українських священників".
Однак у 2023 році Жар отримав офіційну підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України).
Зокрема, під час своїх літургій він неодноразово називав Православну церкву України “сатанинською” та “церквою антихриста”.
Крім того, у "Патріаршому календарі" РПЦ на 2025 рік серед ієрархів російської православної церкви числиться зокрема й Лонгин.
Тому й не дивно, що більшість українців не підтримали такий вчинок боксера.
Ломаченко - один із найтитулованіших боксерів в історії України. Олімпійський чемпіон Пекіна (2008) і Лондона (2012), екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях серед професіоналів. Але він прославився не лише технікою у рингу, але й публічними висловлюваннями поза ним.
Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ломаченко уникнув заяв про агресію РФ, однак регулярно демонстрував підтримку священнослужителям УПЦ МП, що викликає критику як з боку українського суспільства.
З 2022 року боксер неодноразово публікував фото з представниками так званого "московського патріархату", а у своїх відео і дописах просував проросійську релігійну риторику, яка суперечить позиції більшості українських вірян та державної політики у сфері безпеки. Зокрема за це він був внесений до реєстру держзрадників.
Крім того, у березні 2023 року Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною.
У контексті війни з Росією підтримка Ломаченком релігійних діячів, яких СБУ підозрює у співпраці з країною-агресором, викликає все більше запитань: чи може публічна особа залишатися осторонь, коли йдеться про загрозу національній єдності?