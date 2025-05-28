Ним займається СБУ. Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ "церквою антихриста"

Ломаченко зустрівся з попом, якому висунули підозру

Світлину з зустрічі 37-річний Ломаченко підписав біблійним цитуванням російською мовою.

"Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, і переслідуватимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я через Мене. Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах; так ж бо гнали й пророків, що були перед вами. Мир усім", - написав Василь. Василь Ломаченко і Лонгин (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Зазначимо, що фото з Лонгином - не свіже. Схоже, зустріч боксера зі священнослужителем відбулася ще у 2023 році.

Василь Ломаченко і Лонгин у 2023 році (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Реакція соцмереж на світлину Ломаченка з Лонгином

Цей публічний жест спортсмена викликав хвилю обговорень у соцмережах, адже екс-настоятель Свято-Вознесенського Банченського чоловічого монастиря - фігура більш ніж контроверсійна.



Лонгин став намісником монастиря у 2008 році. І навіть був відзначений званням Героя України за усиновлення понад 400 сиріт. У 2022 році він називав предстоятеля Російської православної церкви Кирила "безбожником" за те, що той "благословив кровопролиття і вбивство українських священників".

Однак у 2023 році Жар отримав офіційну підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України).

Зокрема, під час своїх літургій він неодноразово називав Православну церкву України “сатанинською” та “церквою антихриста”.

Крім того, у "Патріаршому календарі" РПЦ на 2025 рік серед ієрархів російської православної церкви числиться зокрема й Лонгин. УПЦ (МП) не засудила РПЦ за календар з українськими священиками

Тому й не дивно, що більшість українців не підтримали такий вчинок боксера.