Им занимается СБУ. Ломаченко поддержал священника, который называл ПЦУ "церковью антихриста"

Ломаченко встретился с попом, которому выдвинули подозрение

Фотографию со встречи 37-летний Ломаченко подписал библейской цитатой на русском языке.

"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Мир всем", - написал Василий. Василий Ломаченко и Лонгин (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Отметим, что фото с Лонгиным - не свежее. Похоже, встреча боксера со священнослужителем состоялась еще в 2023 году.

Василий Ломаченко и Лонгин в 2023 году (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Реакция соцсетей на фотографию Ломаченко с Лонгином

Этот публичный жест спортсмена вызвал волну обсуждений в соцсетях, ведь экс-настоятель Свято-Вознесенского Банченского мужского монастыря - фигура более чем контроверсионная.



Лонгин стал наместником монастыря в 2008 году. И даже был отмечен званием Героя Украины за усыновление более 400 сирот. В 2022 году он называл предстоятеля Русской православной церкви Кирилла "безбожником" за то, что тот "благословил кровопролитие и убийство украинских священников".

Однако в 2023 году Жар получил официальное подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

В частности, во время своих литургий он неоднократно называл Православную церковь Украины "сатанинской" и "церковью антихриста".

Кроме того, в "Патриаршем календаре" РПЦ на 2025 год среди иерархов русской православной церкви числится в частности и Лонгин. УПЦ (МП) не осудила РПЦ за календарь с украинскими священниками

Поэтому неудивительно, что большинство украинцев не поддержали такой поступок боксера.