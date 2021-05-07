Никто не знает, куда попадет: появилось фото падающей на Землю 22-тонной ракеты
Китайская 22-тонная ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля при запуске, на выходных может упасть на Землю. По прогнозам, она войдет в атмосферу ориентировочно 8 мая, но точное время и место никто сказать пока не может. Эти данные будут известны за несколько часов до падения. Пока же появились первые фото падающего объекта, снятые телескопом.
Фото падающей на Землю ракеты появилось на сайте virtualtelescope.
Что известно о потенциально опасной ракете
Известно, что объект весит 22-тонны, имеет 30 метров в длину и 5 метров в ширину. Скорость ее движения 29 тысяч километров в час, поэтому специалисты не могут пока спрогнозировать, где именно упадут обломки.
Китайскую ракету запустили на орбиту 29 апреля, но впоследствии она стала неуправляемой. Траекторию полета отслеживают в Пентагоне и говорят, что в атмосферу планеты она войдет приблизительно 8 мая.
"Вход будет происходить по одному из показанных здесь наземных треков. Еще слишком рано определять значимый след обломков", - сообщает The Aerospace Corporation.
Возможное падение ракеты показали на фото (twitter.com/AerospaceCorp)
Фото ракеты с телескопа (virtualtelescope.eu)
Что говорят о месте падения Long March 5B эксперты
По мнению китайских специалистов, ракета, вероятно, упадет в международные воды.
"Большая часть обломков сгорит во время входа в атмосферу… Оставив лишь очень небольшую часть, которая может упасть на Землю. Потенциально она может приземлиться в районах, удаленных от деятельности человека, или в океане", - пишет Aerospace Knowledge.
Но некоторые эксперты выражают другие опасения
Исходя из текущей орбиты ракеты, ее обломки могут упасть в Нью-Йорке, Мадриде, Пекине, или даже на юге Чили или Веллингтона (Новая Зеландия).
Эксперты опасаются, что обломки могут упасть в каком-то населенном пункте, что приведет к гибели людей. Тем более, что в результате последнего запуска Long March, в мае 2020 года, обломки ракеты падали на села Кот-д'Ивуара. К счастью, тогда обошлось без жертв.
В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время брифинга в пятницу заверил, что обломки ракеты "вряд ли повредят людям на Земле".
Ранее сообщалось, что известно о падающей на Землю китайской ракете.