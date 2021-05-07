Ніхто не знає, куди влучить: з'явилося фото падаючої на Землю 22-тонної ракети

Китайська 22-тонна ракета-носій Long March 5B , яка вийшла з-під контролю при запуску, на вихідних може впасти на Землю. За прогнозами, вона увійде в атмосферу орієнтовно 8 травня, але точний час і місце ніхто сказати поки не може. Ці дані будуть відомі за кілька годин до падіння. Поки ж з'явилися перші фото падаючого об'єкта, зняті телескопом.

Що відомо про потенційно небезпечну ракету

Відомо, що об'єкт важить 22-тонни, має 30 метрів в довжину і 5 метрів в ширину. Швидкість її руху 29 тисяч кілометрів на годину, тому фахівці не можуть поки спрогнозувати, де саме впадуть уламки.

Китайську ракету запустили на орбіту 29 квітня, але згодом вона стала некерованою. Траєкторію польоту відстежують в Пентагоні і кажуть, що в атмосферу планети вона увійде приблизно 8 травня.

"Вхід відбуватиметься по одному з показаних тут наземних треків. Ще занадто рано визначати значимий слід уламків", - повідомляє The Aerospace Corporation.

Можливе падіння ракети показали на фото (twitter.com/AerospaceCorp)

Фото ракети з телескопа (virtualtelescope.eu)

Що говорять про місце падіння Long March 5B експерти

На думку китайських фахівців, ракета, ймовірно, впаде в міжнародні води.

"Велика частина уламків згорить під час входу в атмосферу... Залишивши лише дуже невелику частину, яка може впасти на Землю. Потенційно вона може приземлитися в районах, віддалених від діяльності людини, або в океані", - пише Aerospace Knowledge.

Але деякі експерти висловлюють інші побоювання

Виходячи з поточної орбіти ракети, її уламки можуть впасти в Нью-Йорку, Мадриді, Пекіні, або навіть на півдні Чилі або Веллінгтона (Нова Зеландія).

Експерти побоюються, що уламки можуть впасти в якомусь населеному пункті, що призведе до загибелі людей. Тим більше, що в результаті останнього запуску Long March, в травні 2020 року, уламки ракети падали на села Кот-д'Івуара. На щастя, тоді обійшлося без жертв.

Водночас офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час брифінгу в п'ятницю запевнив, що уламки ракети "навряд чи зашкодять людям на Землі".