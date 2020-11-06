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Никто не предлагал: Степанов рассказал о "черной зоне" карантина

Пятница 06 ноября 2020 10:29
Никто не предлагал: Степанов рассказал о "черной зоне" карантина
Максим Степанов рассказал о новой зоне карантина (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Максим Степанов назвал информацию о черной зоне карантина - фейком

В Украине не будет введена "черная зона" карантина. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Максим Степанов на ежедневном брифинге. Более того министр назвал эту информацию фейком и сообщил, что это на заседании правительства даже не предлагалось.

Степанов возмутился неправдивыми заявления "достоверных источников".

"Знаете, меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось, никаких черных зон никто не предлагал вводить. У меня просьба к людям, которые распространяют такую чушь, – лучше распространяйте правдивую информацию... О госпитализации, о невозможности самолечения", - сказал с улыбкой Степанов.

Напомним, что первая информацию о черных зонах карантина в Украине опубликовала журналистка Соня Кошкина.Она писала, что речь не идет о полном локдауне в стране, но будет внесено предложение установить так называемую черную зону. В ней остановится все - транспорт, работа учебных заведений, кафе, ресторанов и т.д.

Также Кошкина отмечала, что на совещании Кабинета минситров прозвучит идея в Киеве отдать под эпидемические нужды "Феофанию".

Напомним, что 2 ноября в Украине начали действовать новые зоны карантина. В "красную" зону входят 11 областных центров, почти вся страна "оранжевая".

Также мы сообщали, что в Украине ужесточат ограничения из-за пандемии, и уже со следующей недели могут ввести карантин выходного дня.

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Новости Украины Жизнь Максим Степанов

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