В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня: что будет работать

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Максим Степанов высказался о введении карантина выходного дня

В Украине ужесточат ограничения из-за пандемии, и уже со следующей недели могут ввести карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье во всех городах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт, а все остальное будет закрыто.

Об этом 5 ноября заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Мы будем рекомендовать усиление определенных противоэпидемиологических мероприятий", - рассказал министр и отметил, что внедрять полный локдаун Украина не может "ни на две, ни на три недели".

Поэтому ведомство намерено рекомендовать внедрение в стране альтернативных мер ужесточения ограничений - "карантин выходного дня". То есть не будет работать все, что не относится к критической инфраструктуре.

"В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт... Все то, что относится к критической инфраструктуре. Все остальное чтобы в выходные дни не работало", - подчеркнул Степанов.

Министр объяснил, что подобные меры ограничений в нерабочие дни станут вынужденным шагом, и позволят "хоть как-то разорвать цепочку передачи болезни посредством прекращения общения людей друг с другом".

Введение карантина выходного дня в Украине, как считают в Минздраве, может произойти уже с 14 ноября.

"Это точно не будет на этих выходных - мы же понимаем, что нужно будет подготовиться. Я не исключаю, что мы будем рекомендовать сделать это уже со следующих выходных", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят правила карантина для пожилых людей, что по замыслу Минздрава позволит спасти их жизни - речь идет о введении "часа для пожилых", что инициирует министерство.

Также мы писали о том, что карантин в Украине собираются ужесточить, и в Минздраве объяснили, какие ограничения могут ввести в ближайшие дни.