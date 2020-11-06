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Ніхто не пропонував: Степанов розповів про "чорну зону" карантину

П'ятниця 06 листопада 2020 10:29
Ніхто не пропонував: Степанов розповів про "чорну зону" карантину
Максим Степанов розповів про нову зону карантину (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Максим Степанов назвав інформацію про чорну зону карантину - фейком

В Україні не буде введена "чорна зона" карантину. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я країни Максим Степанов на щоденному брифінгу. Більш того міністр назвав цю інформацію фейком і повідомив, що це на засіданні уряду навіть не пропонувалося.

Степанов обурився неправдивими заявами "достовірних джерел".

"Знаєте, мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні поширюються такі фейки. Таке не обговорювалося, ніяких чорних зон ніхто не пропонував вводити. У мене прохання до людей, які поширюють таку нісенітницю, – краще поширюйте правдиву інформацію... Про госпіталізацію, про неможливість самолікування", - сказав з посмішкою Степанов.

Нагадаємо, що перша інформацію про чорних зонах карантину в Україні опублікувала журналістка Соня Кошкіна.Вона писала, що мова не йде про повну локдауне в країні, але буде внесено пропозицію встановити так звану чорну зону. В ній зупиниться все - транспорт, робота навчальних закладів, кафе, ресторанів і т. д.

Також Кошкіна відзначала, що на нараді Кабінету минситров прозвучить ідея в Києві віддати під епідемічні потреби "Феофанію".

Нагадаємо, що 2 листопада в Україні почали діяти нові зони карантину. У "червону" зону входять 11 обласних центрів, майже вся країна "помаранчева".

Також ми повідомляли, що в Україні посилять обмеження через пандемію, і вже з наступного тижня можуть ввести карантин вихідного дня.

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