ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Никто не пьет мою энергию: Лолита сделала неожиданное заявление

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 19:43
Никто не пьет мою энергию: Лолита сделала неожиданное заявление
Лолита Милявская (Фото: twnews.com)

Лолита Милявская рассказала, что происходит в ее личной жизни

Лолита Милявская, известная эстрадная артистка, которая переживает сейчас скандальный развод со своим супругом Дмитрием Ивановым, неожиданно разоткровенничалась о своей личной жизни. Об этом пишут российские издания.

Со своим супругом Лолита Милявская прожила почти девять лет и рассталась этим летом. Сейчас юристы пытаются доказать в суде, что их брак был фиктивным, так как у молодого человека оказались претензии на имущество артистки.

Пока тянется судебный процесс, Милявская активно работает и старается заглушить своей концертной деятельностью расстройство от неудачи в личной жизни. На фотографиях она стала появляться посвежевшей и похудевшей, что насторожило фанатов. Однако Лолита развеяла все домыслы и призналась, что в ее жизни серьезные изменения.

Никто не пьет мою энергию: Лолита сделала неожиданное заявление

Лолита Милявская (фото: instagram.com/lolitamilyavskaya)

"Я худею не для того, чтобы кому-то что-то доказать, тем более посторонним для меня людям. Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, и я стала спокойнее. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек", - рассказала Милявская.

Известно, что у ее мужа также появилась новая возлюбленная, хотя он признался журналистам, что сильно обижен на бывшую жену.

"Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление... Это повторялось из года в год. Лола говорит, что астролог предупреждала ее — нам не суждено быть вместе. Но ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной. Мне она не рассказывала о предсказании. Когда я спросил — почему, ответила, что боялась потерять. Плюс ко всему я хотел совместных детей, а Лола — нет", - рассказал Иванов.

Не смеши людей! Лолита в откровенном купальнике шокировала сеть (видео) Лолита приехала в "Л/ДНР" с концертами и рассказала про обстрелы ВСУ: подробности (видео)
Новости Украины Лолита
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь