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"Никому не нужны": под Херсоном фермеры распродают арбузы по 50 копеек (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В селе Михайловка Херсонской области местные фермеры продают арбузы от 50 до 80 коп/кг. Однако несмотря на такую низкую цену, покупателей практически нет.

Об этом рассказал один из продавцов на своем аккаунте в TikTok.

На известно видно много прицепов с арбузами. Однако, фермеры жалуются, что покупателей совсем нет.

"Покупателя, как не было, так и нет. Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", – говорит автор видео.

Также фермеры жалуются, что на такое количество арбузов, всего примерно три покупателя. Чтобы арбузы не испортились аграрии каждый день снижают стоимость.

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В качестве примера, в селе Большие Копани на самом большом оптовом рынке арбузы продают от 3-5 грн / кг. А в самом Херсоне стоимость достигает до 6 грн / кг ягоды в точках продаж.

Ранее мы сообщали, что эксперт рассказала, какие арбузы и дыни ни в коем случае нельзя покупать.

Также в Украине в разгар сезона подорожали дыни. Специалисты назвали причину и стоимость продукта.

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