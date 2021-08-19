"Никому не нужны": под Херсоном фермеры распродают арбузы по 50 копеек (видео)

На известно видно много прицепов с арбузами. Однако, фермеры жалуются, что покупателей совсем нет.

"Покупателя, как не было, так и нет. Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", – говорит автор видео.

Также фермеры жалуются, что на такое количество арбузов, всего примерно три покупателя. Чтобы арбузы не испортились аграрии каждый день снижают стоимость.

В качестве примера, в селе Большие Копани на самом большом оптовом рынке арбузы продают от 3-5 грн / кг. А в самом Херсоне стоимость достигает до 6 грн / кг ягоды в точках продаж.