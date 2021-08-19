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"Нікому не потрібні": під Херсоном фермери розпродають кавуни по 50 копійок (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У селі Михайлівка Херсонської області місцеві фермери продають кавуни від 50 до 80 коп/кг. Однак попри таку низьку ціну, покупців практично немає.

Про це розповів один із продавців на своєму акаунті в TikTok.

На відомо видно багато причепів із кавунами. Однак, фермери скаржаться, що покупців зовсім немає.

"Покупця, як не було, так і немає. Нікому він тут не потрібен. Приїжджайте, купуйте, будемо раді всім!", – говорить автор відео.

Також фермери скаржаться, що на таку кількість кавунів, всього приблизно три покупця. Аби кавуни не зіпсувались аграрії кожного дня знижують вартість.

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Як приклад, у селі Великі Копані на найбільшому оптовому ринку кавуни продають від 3-5 грн/кг. А в самому Херсоні вартість досягає аж 6 грн/кг ягоди в точках продажу.

Раніше ми повідомляли, що експерт розповіла, які кавуни і дині в жодному разі не можна купувати.

Також в Україні в розпал сезону подорожчали дині. Фахівці назвали причину та вартість продукту.

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