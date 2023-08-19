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Ніколи б не здогадались. Ось чому навчання розпочинається 1 вересня

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Субота 19 серпня 2023 10:30
Ніколи б не здогадались. Ось чому навчання розпочинається 1 вересня Чому навчання починається 1 вересня (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Традиційно навчання в Україні, як і у ще 122 країнах, розпочинається 1 вересня. Але ця дата не випадкова і вона має цікаву історію.

Чому навчання розпочинається саме 1 вересня, пояснюють на ресурсі Vsim.ua.

Чому навчальний рік починається 1 вересня

У 325 році імператор Римської імперії Костянтин Великий вирішив починати Новий рік з 1 вересня. Цю традицію запозичили й інші країни, а у кінці ХV ст. вона з'явилась і на теренах сучасної України. Вперше рахувати початок року з початком осені стали з 1492 року.

Новий рік 1 вересня збігається із церковним початком року. А оскільки у ті часи усі школи були при церквах, то й логічно, що навчання в них починалося за церковним календарем - тобто 1 вересня.

Але за часів правління Петра І на поневолених територіях Новий рік перенесли на січень. Але от навчальний рік у гімназіях, університетах і школах не змінився. Лише у селах навчання починалося з 1 грудня.

Разом із цим на території України до середини 30-х рр. XX ст. початок навчального року коливався. Зазвичай діти йшли на навчання після завершення польових робіт.

Коли починається навчальний рік в інших країнах

Україна і ще 122 країни розпочинають навчальний рік 1 вересня, діти ще 43 країн йдуть до школи 1 січня, а у 16 ​​державах початок навчального року припадає на березень.

В інших країнах немає єдиної для всіх дати:

  • у Німеччині та Франції навчальний рік починається в період із серпня до кінця вересня
  • в Італії - 1 жовтня
  • в Японії - 1 квітня
  • у Грузії - 20 вересня
  • в Іспанії початок нового навчального року досі залежить від строків збирання врожаю, і в кожній провінції країни ця дата своя
  • в Австралії починають учитися в лютому, тобто, за їхнім календарем, - у кінці літа

Раніше ми розповідали про те, що МОН запроваджує новий навчальний курс для школярів.

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