Ніколи б не здогадались. Ось чому навчання розпочинається 1 вересня

Традиційно навчання в Україні, як і у ще 122 країнах, розпочинається 1 вересня. Але ця дата не випадкова і вона має цікаву історію.

Чому навчання розпочинається саме 1 вересня, пояснюють на ресурсі Vsim.ua .

Чому навчальний рік починається 1 вересня

У 325 році імператор Римської імперії Костянтин Великий вирішив починати Новий рік з 1 вересня. Цю традицію запозичили й інші країни, а у кінці ХV ст. вона з'явилась і на теренах сучасної України. Вперше рахувати початок року з початком осені стали з 1492 року.

Новий рік 1 вересня збігається із церковним початком року. А оскільки у ті часи усі школи були при церквах, то й логічно, що навчання в них починалося за церковним календарем - тобто 1 вересня.

Але за часів правління Петра І на поневолених територіях Новий рік перенесли на січень. Але от навчальний рік у гімназіях, університетах і школах не змінився. Лише у селах навчання починалося з 1 грудня.

Разом із цим на території України до середини 30-х рр. XX ст. початок навчального року коливався. Зазвичай діти йшли на навчання після завершення польових робіт.

Коли починається навчальний рік в інших країнах

Україна і ще 122 країни розпочинають навчальний рік 1 вересня, діти ще 43 країн йдуть до школи 1 січня, а у 16 ​​державах початок навчального року припадає на березень.

В інших країнах немає єдиної для всіх дати: