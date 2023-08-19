Ніколи б не здогадались. Ось чому навчання розпочинається 1 вересня
Традиційно навчання в Україні, як і у ще 122 країнах, розпочинається 1 вересня. Але ця дата не випадкова і вона має цікаву історію.
Чому навчання розпочинається саме 1 вересня, пояснюють на ресурсі Vsim.ua.
Чому навчальний рік починається 1 вересня
У 325 році імператор Римської імперії Костянтин Великий вирішив починати Новий рік з 1 вересня. Цю традицію запозичили й інші країни, а у кінці ХV ст. вона з'явилась і на теренах сучасної України. Вперше рахувати початок року з початком осені стали з 1492 року.
Новий рік 1 вересня збігається із церковним початком року. А оскільки у ті часи усі школи були при церквах, то й логічно, що навчання в них починалося за церковним календарем - тобто 1 вересня.
Але за часів правління Петра І на поневолених територіях Новий рік перенесли на січень. Але от навчальний рік у гімназіях, університетах і школах не змінився. Лише у селах навчання починалося з 1 грудня.
Разом із цим на території України до середини 30-х рр. XX ст. початок навчального року коливався. Зазвичай діти йшли на навчання після завершення польових робіт.
Коли починається навчальний рік в інших країнах
Україна і ще 122 країни розпочинають навчальний рік 1 вересня, діти ще 43 країн йдуть до школи 1 січня, а у 16 державах початок навчального року припадає на березень.
В інших країнах немає єдиної для всіх дати:
- у Німеччині та Франції навчальний рік починається в період із серпня до кінця вересня
- в Італії - 1 жовтня
- в Японії - 1 квітня
- у Грузії - 20 вересня
- в Іспанії початок нового навчального року досі залежить від строків збирання врожаю, і в кожній провінції країни ця дата своя
- в Австралії починають учитися в лютому, тобто, за їхнім календарем, - у кінці літа
Раніше ми розповідали про те, що МОН запроваджує новий навчальний курс для школярів.
Читайте також про те, у скільки обійдеться цьогоріч зібрати дитину у школу.