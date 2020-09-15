Названа допустимая норма яиц в неделю: спор продолжается

Сколько яиц можно съедать еженедельно (Фото: pixabay.com)

Стало известно, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья

Яйца являются неотъемлемой частью рациона любого человека. Ранее считалось, что два яйца ежедневно являются нормой, но исследования показали, что это слишком много и такое количество яиц может дать нежелательную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Врач-нефролог рассказала, какое именно количество яиц в неделю является допустимой нормой для здорового человека. Анна Коробкина отметила, что ВОЗ обновил свои рекомендации и среднестатистическому человеку будет достаточно двух-трех яиц в неделю.

"Спор продолжается. ВОЗ рекомендует два-три яйца в неделю. В яйце содержится 215 миллиграмм холестерина при суточной норме 300 миллиграммов. Превышать эту дозу не рекомендуется. Но в яйцах еще содержатся фосфолипиды, которые способны снижать количество холестерина в крови. Таким образом, они компенсируют излишний холестерин", - рассказала специалист в комментарии для издания "Ридус".

Как добавила Коробкина, если у человека нет проблем со здоровьем, то съев два яйца на завтрак, он может не ограничивать себя в других продуктах с содержанием холестерина – мясе, твороге, рыбе. Она отметила, что не стоит сильно усложнять себе жизнь, занимаясь постоянно подсчетами.

"Я считаю, если у человека нет нарушений липидного обмена, то, в принципе, можно и не придерживаться правила о двух-трех яйцах в неделю. Можно увеличить их количество до четырех-пяти", - заметила врач.

Также она порекомендовала пройти анализы на липидный обмен, которые точно покажет уровень холестерина.

"Если человек сдал липидный профиль, и у него повышен общий холестерин за счет ликопидов низкой плотности — плохого холестерина, тогда стоит задуматься о соблюдении диеты с пониженным количеством холестерина", - объяснила врач.

Заменять обычные яйца перепелиными она не рекомендует, так как в них содержится еще большее количество холестерина.

"Яйца — это ценный продукт, особенно для растущего организма. Кроме белка, там содержится большое количество жирорастворимых витаминов A, D, Е, фолиевая кислота, холин, железо, кальций, фосфор, которые необходимы для здоровья нашей нервной системы, головного мозга. Пожилым людям яйца тоже полезны для профилактики когнитивных нарушений", - резюмировала специалист.

Она добавила, что яичный белок быстро усваивается, намного быстрее, чем белок из мяса или рыбы. Также белки очень полезны спортсменам, которые могут за один раз съесть не менее пяти яиц.

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