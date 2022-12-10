Никогда не храните отварные яйца больше этого срока: как узнать, испортился ли продукт

Яйца - это очень популярный продукт, богатый белками и микроэлементами. Однако знаете ли вы, сколько может храниться такой продукт в отварном виде?

Как правильно должны храниться отварные яйца

Если яйца не хранятся в правильных условиях, на них могут появиться бактерии, покиПоэтому необходимо уделять должное внимание, как при их приготовлении, так и при хранении.

Как сварить яйца вкрутую

Процесс приготовления яиц вкрутую очень прост, но мы не всегда делаем это правильно. Для их приготовления вам понадобится кастрюля с водой. Дайте им покипеть 10 минут. Этого времени достаточно.

Каков срок годности сваренных вкрутую яиц?

Эксперты в области здравоохранения и пищевых продуктов считают, что сваренные вкрутую яйца следует съесть в течение максимум семи дней, при условии, что они хранились в соответствующих условиях, независимо от того, оставили вы их в скорлупе или нет.

После приготовления их необходимо поместить в холодильник. Следует отметить, что после приготовления яйца не должны оставаться более двух часов при комнатной температуре. По истечении этого времени их необходимо охладить.

Как узнать, в хорошем ли состоянии сваренное вкрутую яйцо?



Чтобы узнать, можно ли его употреблять, лучше всего поместить его в миску с холодной водой. В случае, если яйцо останется на дне контейнера, проблем с его употреблением не будет. Если оно в конце концов поднимется на поверхность, это означает, что оно непригодно для употребления и его следует выбросить.

Также можно открыть сваренное вкрутую яйцо, чтобы проверить наличие необычных пятен или запаха. Если яичный белок выглядит сероватым, зеленым или фиолетовым, не ешьте его. Вареные яйца имеют тенденцию издавать очень неприятный запах, когда они портятся.