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Ніколи не зберігайте ці 7 речей у підвалі або гаражі

Що не можна зберігати у гаражі (фото: freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Є багато речей вдома, які й викинути шкода, але й місця для їхнього зберігання обмаль. Зазвичай такі речі відправляються якомога далі від очей - тобто, або у гараж, або у підвал. Але чи знаєте ви, що для деяких предметів таке зберігання - усе одно, що смерть?

РБК-Україна (проект Styler) зробило список речей, які взагалі не можна зберігати у підвалі або гаражі, бо вони там дуже швидко прийдуть у критичний стан.

Дерев’яні меблі та антикваріат

Дерев’яні предмети можуть розбухати і тріскатися від вологи. Зберігайте їх у кімнатах з температурним контролем, а не у підвалі. Використовуйте герметичні контейнери лише за наявності теплоізоляції в підвалі.

Вінілові платівки

Вінілові платівки не треба зберігати у підвалі через ризик пошкодження від вологи. Розміщуйте їх на полицях у житлових приміщеннях. Це допоможе уникнути появи плісняви та інших ушкоджень.

Першими у гаражі постраждають обкладинки, а потім вже - і саме платівки (фото: Pixabay.com) 

Книги

Книги слід зберігати на книжкових полицях всередині будинку, а не у вологому гаражі. Волога може пошкодити сторінки і викликати появу цвілі. Непотрібні книги можна віддати до бібліотеки або благодійного магазину.

Корм для домашніх тварин

Корм для тварин має зберігатись всередині будинку, а не в гаражі. Волога і гризуни можуть зіпсувати корм, якщо він зберігається на відкритому повітрі. Зберігайте корм у герметичних контейнерах, щоб уникнути зараження.

Фотографії

Фотографії не слід зберігати у підвалі через вологу і перепади температур. Краще використовувати коробки і зберігати їх у темному шафі. Також можна завантажити улюблені фото на цифрову рамку.

Старі фото не заслуговують на те,  щоб покриватися пліснявою (фото: Pixabay.com) 

Фарба

Фарбу слід зберігати в температурному діапазоні від 15 до 27°C. Гараж не підходить для довготривалого зберігання фарби через перепади температур. Заморожена фарба може бути непридатною після розморожування.

Одяг і текстиль

Одяг та текстиль небезпечно зберігати у гаражі через ризик псування від молі, вологи і гризунів. Якщо зберігання в гаражі неминуче, використовуйте вакуумні пакети та герметичні контейнери. Це допоможе зберегти речі в належному стані.

Старий одяг може дуже швидко накопичуватися - особливо у великій родині. Але може краще його віддати на благодійність або просто викинути? (фото: Freepik.com) 

Раніше ми вже писали про 6 лайфхаків, які полегшать зберігання купи речей в гаражі чи сараї.

Читайте також про 11 речей, які ніколи не можна зберігати надворі.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Real Simple, Southern Living, Family Handyman.

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