Никогда не храните эти 7 вещей в подвале или гараже

Есть много вещей дома, которые и выбросить жалко, но и места для их хранения маловато. Обычно такие вещи отправляются c глаз долой - то есть либо в гараж, либо в подвал. Но знаете ли вы, что для некоторых предметов такое хранение все равно что гибель?
РБК-Украина (проект Styler) сделало список вещей, которые вообще нельзя хранить в подвале или гараже, потому что они там очень быстро придут в критическое состояние.
Деревянные предметы могут разбухать и трескаться от влаги. Храните их в комнатах с температурным контролем, а не в подвале. Используйте герметичные контейнеры только при наличии теплоизоляции в подвале.
Виниловые пластинки не следует хранить в подвале из-за риска повреждения от влаги. Размещайте их на полках в жилых помещениях. Это поможет избежать появления плесени и других повреждений.
Книги следует хранить на книжных полках внутри дома, а не во влажном гараже. Влага может повредить страницы и вызвать появление плесени. Ненужные книги можно отдать в библиотеку или благотворительный магазин.
Корм для животных стоит хранить только внутри дома, а не в гараже. Влага и грызуны могут испортить корм, если он хранится на открытом воздухе. Храните корм в герметичных контейнерах во избежание заражения.
Фотографии опасно хранить в подвале из-за влаги и перепадов температур. Лучше использовать коробки и хранить в темном шкафу. Также можно установить любимые фото на цифровую рамку.
Краску следует хранить в температурном диапазоне от 15 до 27°C. Гараж не подходит для длительного хранения краски из-за перепадов температур. Замороженная краска может оказаться непригодной после размораживания.
Одежда и текстиль не следует хранить в гараже из-за риска порчи от моли, влаги и грызунов. Если хранение в гараже неизбежно, используйте вакуумные пакеты и герметичные контейнеры. Это поможет сохранить вещи в приличном состоянии.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Southern Living, Family Handyman.