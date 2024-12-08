Ніколи не заморожуйте ці 7 продуктів через велику шкоду для здоров'я
Не всі продукти підходять для заморожування в морозильній камері. Оскільки після цього вони можуть зіпсуватися чи стати небезпечними для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Які продукти не можна заморожувати
Іспанське агентство з безпеки харчових продуктів і харчування (AESAN) випустило попередження про заборону заморожування семи поширених видів продуктів, посилаючись на потенційний ризик для здоров'я.
У агенстві радять підтримувати температуру в морозильних камерах -18 градусів або нижче, щоб запобігти небезпеці для здоров’я від мікроорганізмів, що передаються з їжею.
Ці мікроорганізми можуть активізуватися під час розморожування та становити небезпеку для здоров’я, якщо споживати їх у великих кількостях.
Список продуктів, які слід уникати заморожувати, включають сирі фрукти та овочі, салати з помідорами, картопля, яйця зі шкаралупою, продукти з високим вмістом жиру, майонез і смажена їжа.
До того експерти надали список продуктів, придатних для заморожування, таких як м’ясо, риба, бобові та хліб. Також застерігають від заморожування гарячих продуктів, оскільки це може негативно вплинути на інші продукти.
Як правильно розморожувати
Важливо також правильно зберігати та розморожувати їжу, а саме робити це бажано в холодильнику або за допомогою функції розморожування мікрохвильової печі.
Категорично не можна розморожувати продукти при кімнатній температурі. Необхідно споживати такі продукти протягом 24 годин після розморожування.
Однак неправильне зберігання їжі в холодильнику або морозильній камері є лише однією з потенційних причин цієї неприємної хвороби.
При повторному заморожуванні продуктів відбувається:
- Погіршення структури - при замерзанні волога всередині волокон продуктів перетворюється на кристали льоду, і це руйнує клітинні мембрани, а повторне заморожування посилює цей ефект, оскільки з кожним новим заморожуванням кристали стають все більшими
- Втрата вологи - волога з волокон їжі акумулюється в кристали льоду, а після розморожування не повертається назад, тому повторні цикли заморожування і розморожування призводять до її втрати
- Втрата поживних речовин - повторні цикли заморожування та розморожування можуть призвести до втрати вітамінів та мінералів, а білок у м’ясі та рибі від цього просто руйнується
- Ріст бактерій - повторне розморожування може сприяти розмноженню бактерій та інших мікроорганізмів на продукті, що підвищує ризик харчових отруєнь чи інфекцій
- Втрата якості - якість продуктів може знижуватися при повторному заморожуванні та розморожуванні. Це може призвести до зміни текстури, смаку та аромату продукту
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