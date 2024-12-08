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Никогда не замораживайте эти 7 продуктов из-за большого вреда для здоровья

Воскресенье 08 декабря 2024 15:33
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Никогда не замораживайте эти 7 продуктов из-за большого вреда для здоровья Какие продукты нельзя замораживать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все продукты подходят для замораживания в морозильной камере. Поскольку после этого они могут испортиться или стать опасными для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Какие продукты нельзя замораживать

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питания (AESAN) выпустило предупреждение о запрете замораживания семи распространенных видов продуктов, ссылаясь на потенциальный риск для здоровья.

В агентстве советуют поддерживать температуру в морозильных камерах -18 градусов или ниже, чтобы предотвратить опасность для здоровья от передаваемых с пищей микроорганизмов.

Эти микроорганизмы могут активизироваться при размораживании и представлять опасность для здоровья, если потреблять их в больших количествах.

Список продуктов, которые следует избегать замораживать, включают в себя сырые фрукты и овощи, салаты с помидорами, картофель, яйца со скорлупой, продукты с высоким содержанием жира, майонез и жареная пища.

К тому же эксперты предоставили список продуктов, пригодных для замораживания, таких как мясо, рыба, бобовые и хлеб. Также предостерегают от замораживания горячих продуктов, так как это может повлиять на другие продукты.

Как правильно размораживать

Важно также правильно хранить и размораживать пищу, а именно делать это желательно в холодильнике или с помощью функции размораживания микроволновки.

Категорически нельзя размораживать продукты при комнатной температуре. Следует потреблять такие продукты в течение 24 часов после размораживания.

Однако неправильное хранение пищи в холодильнике или морозильной камере является одной из потенциальных причин этой неприятной болезни.

При повторной заморозке продуктов происходит:

  • Ухудшение структуры - при замерзании влага внутри волокон продуктов превращается в кристаллы льда, и это разрушает клеточные мембраны, а повторная заморозка усиливает этот эффект, поскольку с каждой новой заморозкой кристаллы становятся все больше
  • Потеря влаги - влага из волокон пищи аккумулируется в кристаллы льда, а после размораживания не возвращается назад, поэтому повторные циклы замораживания и размораживания приводят к ее потере
  • Потеря питательных веществ - повторные циклы замораживания и размораживания могут привести к потере витаминов и минералов, а белок в мясе и рыбе от этого просто разрушается
  • Рост бактерий - повторная разморозка может способствовать размножению бактерий и других микроорганизмов на продукте, что повышает риск пищевых отравлений или инфекций
  • Потеря качества - качество продуктов может снижаться при повторной заморозке и размораживании. Это может привести к изменению текстуры, вкуса и аромата продукта

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