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Ніколи не залишайте смартфон біля ноутбука, якщо не хочете нашкодити техніці

Чому не варто залишати смартфон біля увімкненого ноутбука (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Буденна звичка тримати мобільний телефон зовсім близько до увімкненого комп'ютера чи ноутбука, може мати негативні наслідки для смартфона.

Про те, як саме ПК впливає на ґаджет, повідомляє ITechua.

Чому не варто класти смартфон поруч із ноутбуком

Мобільний телефон є приймачем-передавачем, що взаємодіє з базовими станціями. Він постійно відстежує станційний сигнал і періодично випромінює потужний сигнал зв’язку зі станцією.

У ноутбуках вмонтовані свої антени, такі як Wi-Fi та Bluetooth. Їхня потужність нижча. У випадках, коли телефон лежить близько до увімкненого ноутбука, відбувається детектування електричних коливань сигналів. Внаслідок цього за кілька секунд до вхідного виклику виникають перешкоди.

Також від цього мобільний пристрій швидше втрачає заряд. Саме тому експерти рекомендують залишати смартфон щонайменше за 1 метр від ноутбука чи персонального комп’ютера, коли ті працюють. Теж саме правило стосується і планшетів.

Фахівці стверджують, що і смартфон також може нашкодити ноутбуку. Оскільки створює додаткову електромагнітну дію на нього. В результаті можуть постраждати обидва гаджети. Ноутбук, що знаходиться близько до телефону, поглинатиме більше енергії, що з часом призведе до перешкод та некоректного функціонування пристрою.

Смартфон, що перебуває близько до комп'ютерних колонок, може нашкодити їхній роботі. При увімкненому Wi-Fi і Bluetooth радіохвилі з телефону можуть створювати перешкоди та призвести до спотворення звуку, що виходить із колонок.

Нещодавно ми розповідали про те, як розкинути Wi-Fi, якщо нема світла.

Читайте також про те, чому варто вмикати переадресацію під час відсутності зв'язку.

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вимкнення світла