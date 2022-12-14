Чому під час блекауту чи відсутності зв'язку слід вмикати переадресацію дзвінків: пояснення

Через часті знеструмлення в Україні виникають проблеми із мобільним зв’язком. Люди часом довго не можуть додзвонитися одне до одного. У таких випадках варто зробити переадресацію викликів на номери родичів чи близьких, які перебувають за кордоном.

Про це розповів експерт із телекомунікацій Роман Хіміч у Telegram .

Як увімкнути переадресацію на мобільному

Коли абонент буде недоступний, то переадресація направить дзвінок іншому абоненту. З кордоном мобільного зв’язку зазвичай не вимикають, тому туди додзвонитися нескладно. Близькі зможуть передати повідомлення людині, як тільки та з’явиться в мережі.

"Це дасть змогу різко зменшити ймовірність ситуації, коли спочатку ви були недоступні, потім сторона, яка викликає, виявляється без зв’язку, і так по кілька днів", - пояснив Роман Хіміч.

Проте при такій опції можуть виникнути труднощі з голосовими повідомленнями іноземною мовою.

"Якщо людина, на номер якої налаштована переадресація, теж виявляється недоступною, то той, хто дзвонить, почує угорську, німецьку або іншу незрозумілу мову. Варто заздалегідь попередити родичів про таку опцію. А ще варто враховувати вартість дзвінків за кордон, хоча переадресаційні послуги повністю безплатні", - додав експерт.

Як увімкнути переадресацію: універсальні коди для всіх операторів України

Якщо немає зв’язку: **62*номер#

Для всіх дзвінків: **21*номер#

Якщо не встигли відповісти: **61*номер#

Скасувати всі типи переадресації: ##002#

Потрібно вказувати той номер, на який мають надходити переадресовані дзвінки. Його варто ввести без дужок у тому ж форматі, що й під час звичайного виклику (380ХХХХХХХ).

Дзвінок надходить на інший номер, якщо абонент не відповідає протягом 20 секунд. Цей інтервал можна змінити за допомогою комбінації *61*номер**ZZ#, де «ZZ» - час очікування в секундах.