ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому під час блекауту чи відсутності зв'язку слід вмикати переадресацію дзвінків: пояснення

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 16:55
Чому під час блекауту чи відсутності зв'язку слід вмикати переадресацію дзвінків: пояснення Як залишатись на зв'язку на випадок блекауту (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Через часті знеструмлення в Україні виникають проблеми із мобільним зв’язком. Люди часом довго не можуть додзвонитися одне до одного. У таких випадках варто зробити переадресацію викликів на номери родичів чи близьких, які перебувають за кордоном.

Про це розповів експерт із телекомунікацій Роман Хіміч у Telegram.

Як увімкнути переадресацію на мобільному

Коли абонент буде недоступний, то переадресація направить дзвінок іншому абоненту. З кордоном мобільного зв’язку зазвичай не вимикають, тому туди додзвонитися нескладно. Близькі зможуть передати повідомлення людині, як тільки та з’явиться в мережі.

"Це дасть змогу різко зменшити ймовірність ситуації, коли спочатку ви були недоступні, потім сторона, яка викликає, виявляється без зв’язку, і так по кілька днів", - пояснив Роман Хіміч.

Проте при такій опції можуть виникнути труднощі з голосовими повідомленнями іноземною мовою.

"Якщо людина, на номер якої налаштована переадресація, теж виявляється недоступною, то той, хто дзвонить, почує угорську, німецьку або іншу незрозумілу мову. Варто заздалегідь попередити родичів про таку опцію. А ще варто враховувати вартість дзвінків за кордон, хоча переадресаційні послуги повністю безплатні", - додав експерт.

Як увімкнути переадресацію: універсальні коди для всіх операторів України

Якщо немає зв’язку: **62*номер#

Для всіх дзвінків: **21*номер#

Якщо не встигли відповісти: **61*номер#

Скасувати всі типи переадресації: ##002#

Потрібно вказувати той номер, на який мають надходити переадресовані дзвінки. Його варто ввести без дужок у тому ж форматі, що й під час звичайного виклику (380ХХХХХХХ).

Дзвінок надходить на інший номер, якщо абонент не відповідає протягом 20 секунд. Цей інтервал можна змінити за допомогою комбінації *61*номер**ZZ#, де «ZZ» - час очікування в секундах.

Нещодавно ми розповідали про те, як можна розкинути Wi-Fi, коли нема світла.

Раніше ми повідомляли про те, що для українців розробили спеціального бота для пошуку "Пунктів незламності".

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки поради блекаут