Ніколи їх не ігноруйте: 5 початкових ознак, які вказують на проблеми зі здоров'я

Список симптомів

Раптова втрата ваги

Якщо ви різко скидаєте кілограми, не змінюючи дієти чи режиму фізичних вправ, то варто звернути увагу на це. Це може бути пов’язано з такими речами, як діабет 2 типу, захворювання щитовидної залози, розлади травлення чи навіть деякі види раку.

Постійна незрозуміла втома

Відчуття втоми - це нормально, але якщо ви постійно виснажені, навіть після повного нічного сну, це може бути сигналом того, що щось серйозніше відбувається в організмі.

Це можуть бути такі речі, як залізодефіцитна анемія, синдром хронічної втоми, розлади щитовидної залози або навіть серцеві захворювання чи щось більш зловісне.

Будь-які кровотечі

Якщо ви побачили кров у сечі або під час кашлю, то це може викликати тривогу. Причиною можуть бути гемороїди або інфекції, але це також може вказувати на певні види раку.

Завжди звертайтесь до лікаря при незрозумілій кровотечі, і чим раніше, тим краще.

Утворення

За словами лікаря, не всі пухлини є раковими. Але слід перевірити будь-яке нове утворення або таку, яка змінює розмір чи форму. Це включає грудки в грудях, яєчках або опухлі залози. Раннє виявлення може врятувати життя.

Біль у грудях або задишка

Біль у грудях або задишка, особливо якщо вони з’являються раптово або під час напруги, можуть бути ознакою серцевого нападу, емболії легеневої артерії або навіть тихого серцевого захворювання.