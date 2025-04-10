Названа причина №1 втоми весною: і це не алергія!

Відчуваєте сильну втому, попри те, що настала весна і настрій має бути піднесений? Виявляється пояснення цьому є, і це не тільки ймовірна алергія.

В чому саме причина весняної втоми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чому весною ви відчуваєте втому та апатію?

Кожної весни, ніби нам мало алергії та пилку, час змінюється. На годину менше сну та збій біологічного годинника можуть спричинити втому, дратівливість та перепади настрою. За словами експертів, така перебудова може впливати на організм протягом декількох днів або навіть тижнів, залежно від людини.

У деяких випадках налаштування відбувається швидко; в інших відчуття втоми затягується довше, ніж хотілося б. Чи дійсно це весняна депресія? Хоча у багатьох людей весна асоціюється з радістю та бадьорістю, у деяких людей виникає навпаки: почуття смутку та апатії.

Це пов’язано зі зміною сонячного світла та виробленням таких гормонів, як мелатонін і серотонін. Хороша новина полягає в тому, що зазвичай це триває недовго, від двох до трьох тижнів, поки організм не звикне.

Як зарадити весняній втомі та апатії?

Вийдіть на денне світло, щоб допомогти своєму тілу регулювати цикл сну та неспання.

Дотримуйтеся режиму сну, навіть якщо сонце заходить пізніше. Залишайтеся зволоженим і добре харчуйтеся, адже вода потрібна не лише квітам.

Рухайтеся, навіть якщо це просто прогулянка, щоб уникнути весняної млявості. Прийміть зміни та дайте собі час адаптуватися. Тож так, весна може змінити кров, а також сон, настрій і бажання щось робити. Головне – дати тілу час і насолоджуватися довшими днями, не впадаючи у відчай. Наберіться духу, літо не за горами!