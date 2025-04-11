Никогда их не игнорируйте: 5 начальных признаков, указывающих на проблемы со здоровьем

Список симптомов

Внезапная потеря веса

Если вы резко сбрасываете килограммы, не меняя диеты или режима физических упражнений, то стоит обратить внимание на это. Это может быть связано с такими вещами, как диабет 2 типа, заболевания щитовидной железы, расстройства пищеварения или даже некоторые виды рака.

Постоянная необъяснимая усталость

Ощущение усталости - это нормально, но если вы постоянно истощены, даже после полного ночного сна, это может быть сигналом того, что что-то более серьезное происходит в организме.

Это могут быть такие вещи, как железодефицитная анемия, синдром хронической усталости, расстройства щитовидной железы или даже сердечные заболевания или что-то более зловещее.

Любые кровотечения

Если вы увидели кровь в моче или во время кашля, то это может вызвать тревогу. Причиной могут быть геморроиды или инфекции, но это также может указывать на определенные виды рака.

Всегда обращайтесь к врачу при необъяснимом кровотечении, и чем раньше, тем лучше.

Образования

По словам врача, не все опухоли являются раковыми. Но следует проверить любое новое образование или то, которая меняет размер или форму. Это включает комки в груди, яичках или опухшие железы. Раннее обнаружение может спасти жизнь.

Боль в груди или одышка

Боль в груди или одышка, особенно если они появляются внезапно или во время напряжения, могут быть признаком сердечного приступа, эмболии легочной артерии или даже тихого сердечного заболевания.