Ніколи не встановлюйте на банківські картки такі PIN-коди: названі комбінації цифр

Які пін-коди для карт найнебезпечніші?

Існує близько 10 000 чисел, що складаються із чотирьох цифр. Тому ймовірність того, що злодій зможе вгадати ваш код дуже мала. Тільки теоретично. Тому що на практиці багато хто використовує надто прості коди, наприклад дати народження. Експерти зазначили, що 20% кодів, зламаних злодіями, починалися з 19.

Намагайтеся ніколи не використовувати такі коди:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580 (середній рядок цифр на клавіатурі).

Як вибрати код кредитної картки для максимальної безпеки?

Хоча деякі PIN-коди кредитних карток не використовуються широко, вважається, що зловмисники вгадають їх з найменшою ймовірністю.

7063

6093

6827

7394

0859

8957

9480

6793

8398

0738

7637

6835

9629

8093

8068

Не забувайте, що ви ніколи не повинні записувати свій PIN-код у легкодоступному для злодіїв місці або повідомляти його будь-кому.