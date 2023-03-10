Українців застерегли від шахрайської схеми на OLX. Ось як вона діє

Українців застерігають від шахрайської схеми при покупках на популярній платформі OLX. Під загрозою саме люди, які виставляють товар на продаж.

Розповідаємо, як не потрапити на гачок шахраїв і як розпізнати зловмисників.

Як працює ця шахрайська схема

Про схему повідомила користувачка Facebook Анна Яковенко. Вона ледь не стала жертвою шахраїв, які намагались виманити у неї 3 700 грн. Анна продавала товар, а не купувала.

"Оця начебто покупець хотіла стягнути гроші з моєї картки. Я перший раз хотіла використати доставку OLX. Кинула цю посилання, де я маю підтвердити її оплату. Я пройшла по ній начебто дійсно з сайту OLX. Але мене вже насторожило, окрім того, що я маю ввести всі дані картки, а ще й написати остаточний баланс картки", - розповідає Анна.

Також вона додає, що з той же сторінки вийшла на свій профіль OLX, начебто це була офіційна сторінка. Проте після заповнення даних і підтвердження, списання мало б відбутися з її карти. Жінка вчасно зорієнтувалась і скасувала операцію.

"Потім мені дзвонять начебто з ОLX і просять вислати їм код доступу, який мені надіслав Приват. І хочу відзначити - код країни "представника" OLX (+372)", - пише жінка.

Варто наголосити, що +372 - це телефонний код Естонії.

"Після цього писали інші люди, то на Viber то на WhatsApp. І як тільки я пишу, що пишіть в мій особистий кабінет OLX, оформлюйте замовлення там - вони відразу зникають", - розповідає Анна.

Переписка шахрая з Анною (скриншот)

Як розпізнати шахраїв в OLX Доставка

Представники OLX застерігають своїх користувачів від шахрайських схем.

Радять користуватися наступними правилами:

Посилання в особисті повідомлення - ЗЛО: не переходьте за посиланнями, які вам відправляють в особистих повідомленнях нібито для купівлі товару/скасування угоди/повернення ваших коштів і подібне.

В OLX Доставка немає ніяких збоїв/помилок, при яких угода скасовується і вам потрібно знову вводити дані карти для повернення коштів або повторної оплати. Якщо продавець не відправить товар - кошти повертаються на вашу карту автоматично.

Інформація про статус вашої угоди є тільки у вашому профілі OLX, на вкладці "OLX Доставка" - завжди перевіряйте там, особливо якщо ви отримали повідомлення про помилку при замовленні/про скасування замовлення.

Служба OLX не відправляє SMS і Viber-повідомлень від OLX Доставка - повідомлення приходять тільки на вашу поштову скриньку і в додатку OLX.

У роботі послуги OLX Доставка відсутні будь-які індивідуальні форми і посилання для здійснення угоди/отримання коштів по угоді.

Якщо ви все-таки "клюнули" на фішинг в OLX алгоритм наступних дій можете дізнатись тут.